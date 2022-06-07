Дзагоев: «В 2008-м мной интересовался «Реал». В 2009-м звонил Жирков: «Абрамович просит поговорить по переходу в «Челси»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев жалеет, что не перешел в европейский клуб в 2009 году.

«Интерес «Реала» был в 2008 году, после игры с «Депортиво». Насколько я знаю, они меня смотрели, да. Но когда нет конкретики, о чeм говорить?

Конкретика была только дважды. В 2009 звонил Жирков: «Роман Аркадьевич просит поговорить с тобой по поводу перехода в «Челси». И в 2010 году был вариант со «Штутгартом», который тогда плотно сотрудничал с тем же «Челси». Но оба раза не сложилось.

А вот после Евро-2012 предложений Европы не было! Много говорили, но ни одного предложения. Хотя я тогда был готов уехать. Агенты говорили: «На тебя слишком большая цена». Я отвечал: «При чeм тут цена? Принесите предложение, я пойду с ним к Евгению Ленноровичу и попрошу меня отпустить».

Если бы вернуть время назад, я бы уже в 2009-м сорвался в Европу. Я бы там заиграл. Я и в 2016 году, в чемпионский сезон чувствовал, что готов уехать. Форма была хорошая, 29 матчей без замен — и тут эта травма в чемпионской игре с «Рубином».

Концовка матча, 86-я минута, лечу в подкате ― бам, перелом. Боль сразу почувствовал – ну и что, оставалось пять минут играть. После матча попросил доктора проверить, он постучал, говорит: «Больно? Вроде всe нормально, кости целы». На следующий день ― раз, и перелом нашли, ха-ха. Ту травму я очень тяжело переживал», — сказал Дзагоев.