Широков: «РПЛ – чемпионат одной команды? В этом виноват и «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что «РПЛ зациклена на чемпионстве одной команды».

«Чемпионат одной команды? В том плане, что «Зенит» всегда выигрывает? В этом виноват и «Спартак» в том числе: он же не может конкуренцию составить. В этом плане «Зенит» работает лучше, и это очевидно — четыре года выигрывают. «Спартаку» нужно самому прибавлять.

Если бы не судейские ошибки, то были бы четвeртыми? Не думаю, что они были бы довольны четвeртым местом. Четвeртое место — это уровень «Спартака»? Я так не думаю. По потенциалу эта команда могла составить конкуренцию тому же «Зениту».

«Спартак» ничем не хуже «Динамо», что они доказали в финале Кубка. Если бы они играли лучше, то составили бы конкуренцию всe тому же «Зениту». Не думаю, что им надо уповать на какие-то судейские ошибки. Причину искать надо внутри. Тот же Кубок показал, что они вполне способны бороться», — сказал Широков.