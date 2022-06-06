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  • Широков: «РПЛ – чемпионат одной команды? В этом виноват и «Спартак»

Широков: «РПЛ – чемпионат одной команды? В этом виноват и «Спартак»

6 июня 2022, 19:10
3

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что «РПЛ зациклена на чемпионстве одной команды».

«Чемпионат одной команды? В том плане, что «Зенит» всегда выигрывает? В этом виноват и «Спартак» в том числе: он же не может конкуренцию составить. В этом плане «Зенит» работает лучше, и это очевидно — четыре года выигрывают. «Спартаку» нужно самому прибавлять.

Если бы не судейские ошибки, то были бы четвeртыми? Не думаю, что они были бы довольны четвeртым местом. Четвeртое место — это уровень «Спартака»? Я так не думаю. По потенциалу эта команда могла составить конкуренцию тому же «Зениту».

«Спартак» ничем не хуже «Динамо», что они доказали в финале Кубка. Если бы они играли лучше, то составили бы конкуренцию всe тому же «Зениту». Не думаю, что им надо уповать на какие-то судейские ошибки. Причину искать надо внутри. Тот же Кубок показал, что они вполне способны бороться», — сказал Широков.

  • «Спартак» выиграл Кубок России.
  • В РПЛ команда заняла 10-е место.
  • «Зенит» выиграл чемпионат России в 4-й раз подряд.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Широков Роман
Комментарии (3)
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Томик
1654533090
Да изолируйте вы его от людей, в конце концов!
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NewLife
1654533212
Во всем виноват Спартак. Синитовские прихвостни обязаны это повторять минимум каждый день.
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Иван Петров 1986
1654583983
А почему ты еще не в тюрьме?
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