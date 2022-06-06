Winline – новый генеральный партнeр РПЛ. Лига получит 11 миллиардов рублей за 4 сезона

Букмекерская компания Winline станет генеральным партнeром РПЛ на ближайшие четыре сезона.
«Соглашение о партнeрстве будет подписано в ближайшее время. Сумма контракта составит 11,04 миллиарда рублей.
По условиям соглашения Winline получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги», – сообщает пресс-служба РПЛ.
- Ранее «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.
- Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.
- Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.
Источник: сайт РПЛ