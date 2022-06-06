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  • Winline – новый генеральный партнeр РПЛ. Лига получит 11 миллиардов рублей за 4 сезона

Winline – новый генеральный партнeр РПЛ. Лига получит 11 миллиардов рублей за 4 сезона

6 июня 2022, 19:01
1

Букмекерская компания Winline станет генеральным партнeром РПЛ на ближайшие четыре сезона.

«Соглашение о партнeрстве будет подписано в ближайшее время. Сумма контракта составит 11,04 миллиарда рублей.

По условиям соглашения Winline получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги», – сообщает пресс-служба РПЛ.

  • Ранее «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.
  • Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.
  • Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Россия
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Andrew01
1654537709
А также право на определение победителя матча и чемпиона сезона.
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