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«Он малокомпетентен в футболе, не понимает игру». Орлов – о Федуне

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что «РПЛ зациклена на чемпионстве одной команды».

– Как вы оцените заявление Федуна?

– Однажды Петржела сказал, что «Зенит» никогда не станет чемпионом, подразумевая, что чемпионом всегда будет «Спартак» или другая московская команда. Ну мало ли кто что говорит.

Хорошо, а почему тогда «Спартак» занял не второе место, а десятое? Федун малокомпетентен в футболе. Он не понимает футбол, игру.

За эти годы, что он тратит столько денег (на «Спартак»), мог бы уже чему-то научиться. А если у твоей команды не поставлена игра, ежегодно меняются тренеры, то что ты хочешь? А всe, что происходит в «Спартаке», – это антифутбол. Вот и результат этого антифутбола.

– «Зенит» стал раздражителем для других клубов?

– «Зенит» сейчас как «Реал», как английские команды. «Зенит» стал богатым, потому что каждый год получал деньги от Лиги чемпионов. Одно рождает другое. Поэтому в «Зенит» и приглашаются футболисты высокого уровня.

Кто мешает делать это Федуну? Он так не может, не умеет. Это чистый просчет менеджмента.

– То есть в себе нужно искать причины того, почему «Спартак» не первый?

– Естественно. Я понимаю, если бы «Спартак» занял второе место. Но он же на десятом.

  • «Спартак» выиграл Кубок России.
  • В РПЛ команда заняла 10-е место.
  • «Зенит» выиграл чемпионат России в 4-й раз подряд.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 17:20
Комментарии14
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    Рейтинг: +1989

    almanev 1 минуту назад

    «Зенит» стал богатым, потому что каждый год получал деньги от Лиги чемпионов"... Да, Гена, конечно же, благодаря Лиге чемпионов!))

    0
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    Рейтинг: +370

    шахта Заполярная 2 минуты назад

    Я понял бы если бы кто-то из специалистов ( не газовых) сказал. Но когда Орлов, да я просто на это внимания не обращаю, понимаю, возраст и не только. Вот к примеру взять Байдена и Орлова, кто найдет разницу, просто братья близнецы.

    1
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    Рейтинг: +6853

    nik55 13 минут назад

    можно подумать что ты что то понимаешь-----«Зенит» сейчас как «Реал» это может сказать очень тупой человек----«Зенит» стал богатым, потому что каждый год получает деньги ГАЗСРЕМА а не Лиги чемпионов

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    Рейтинг: +19193

    derrik2000 15 минут назад

    Не всё так однозначно, как сказала "дочь офицера" в 2014 году по вопросу Крыма. ))
    Сам Орлов сколько лет комментировал футбольные матчи???
    Многие, кто заходит на футбольные сайты, столько не живут.
    Но, судя по ВСЕМ его комментариям матчей - дремучей его никого из тех, кто на ТВ себя отрекомендовывает, как "футбольный специалист, нет!
    В данном случае количество лет, проведённых Орловым в кабине комментатора, никак не сказалось на его понимании футбола.
    К сожалению.
    Федун не лучше. Обычный бандюк 90-х, получивший в результате какой-то подковёрной борьбы доступ к народным природным ресурсам, которому главное - прибыль, а как только бабла стало выше крыши - подавай широкую известность.
    Червяк № 2. В общем, один другого стОят.

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    Рейтинг: +10337

    Алексей З 25 минут назад

    Что за страна ?
    По ТВ целыми днями ложь и тут такая же Ху...
    Богатыми вы стали только благодаря Газпрому, а уж никак не выступлениям в ЛЧ.
    Вы тупо из подгруппы 3 года не выходили.
    Хоть ссы вам в глаза...

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    Рейтинг: +25669

    slavutiq70 26 минут назад

    На какой ЛЧ Зенит денег зарабатывает ???Весь заработок от ЛЧ хватило бы купить одного Малкома ... убери деньги госкомпании Газпромов и Зенит будет там где он всегда был .....

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    Рейтинг: +437

    fakeid > slavutiq70 15 минут назад

    40 лямов ежегодно - чё, мало, что ли?
    не каждый сезон покупается по малкому.

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    Рейтинг: +2584

    Play 29 минут назад

    Ну Вам, Геннадий Сергеевич, это не мешает уже пятьдесят лет работать в футболе.

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    Рейтинг: +10337

    Алексей З 30 минут назад

    Вся пропитерская шолупонь ( Орлов, Радимов, Аршавин, Быстров ) на перегонки поливают Спартак, отрабатывая зп у Газпрома. Заказ ? Ну в глаза бросается.
    Бомбардир, опять забаните, помогите подобрать приличные слова для этих проплаченных дешёвках.

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    Рейтинг: +3403

    Axe111 36 минут назад

    Сказал Орлов))))

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    Рейтинг: +14220

    NewLife 42 минуты назад

    Федун сказал правду о "высоко компетентной" в футболе газпромовской камарилье. Особенно в области растранжиривания народных денег.

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