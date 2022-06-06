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  • «Он малокомпетентен в футболе, не понимает игру». Орлов – о Федуне

«Он малокомпетентен в футболе, не понимает игру». Орлов – о Федуне

6 июня 2022, 17:20
16

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что «РПЛ зациклена на чемпионстве одной команды».

– Как вы оцените заявление Федуна?

– Однажды Петржела сказал, что «Зенит» никогда не станет чемпионом, подразумевая, что чемпионом всегда будет «Спартак» или другая московская команда. Ну мало ли кто что говорит.

Хорошо, а почему тогда «Спартак» занял не второе место, а десятое? Федун малокомпетентен в футболе. Он не понимает футбол, игру.

За эти годы, что он тратит столько денег (на «Спартак»), мог бы уже чему-то научиться. А если у твоей команды не поставлена игра, ежегодно меняются тренеры, то что ты хочешь? А всe, что происходит в «Спартаке», – это антифутбол. Вот и результат этого антифутбола.

– «Зенит» стал раздражителем для других клубов?

– «Зенит» сейчас как «Реал», как английские команды. «Зенит» стал богатым, потому что каждый год получал деньги от Лиги чемпионов. Одно рождает другое. Поэтому в «Зенит» и приглашаются футболисты высокого уровня.

Кто мешает делать это Федуну? Он так не может, не умеет. Это чистый просчет менеджмента.

– То есть в себе нужно искать причины того, почему «Спартак» не первый?

– Естественно. Я понимаю, если бы «Спартак» занял второе место. Но он же на десятом.

  • «Спартак» выиграл Кубок России.
  • В РПЛ команда заняла 10-е место.
  • «Зенит» выиграл чемпионат России в 4-й раз подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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Hoahin
1654525516
Ну в целом Орлов прав
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алдан2014
1654525888
До зенита большинству болел Спартака и др.московских клубов по барабану. А вот такие крендели как Орлов раздражают.
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NewLife
1654526063
Федун сказал правду о "высоко компетентной" в футболе газпромовской камарилье. Особенно в области растранжиривания народных денег.
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Play
1654526892
Ну Вам, Геннадий Сергеевич, это не мешает уже пятьдесят лет работать в футболе.
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slavа0508
1654527073
На какой ЛЧ Зенит денег зарабатывает ???Весь заработок от ЛЧ хватило бы купить одного Малкома ... убери деньги госкомпании Газпромов и Зенит будет там где он всегда был .....
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derrik2000
1654527731
Не всё так однозначно, как сказала "дочь офицера" в 2014 году по вопросу Крыма. )) Сам Орлов сколько лет комментировал футбольные матчи??? Многие, кто заходит на футбольные сайты, столько не живут. Но, судя по ВСЕМ его комментариям матчей - дремучей его никого из тех, кто на ТВ себя отрекомендовывает, как "футбольный специалист, нет! В данном случае количество лет, проведённых Орловым в кабине комментатора, никак не сказалось на его понимании футбола. К сожалению. Федун не лучше. Обычный бандюк 90-х, получивший в результате какой-то подковёрной борьбы доступ к народным природным ресурсам, которому главное - прибыль, а как только бабла стало выше крыши - подавай широкую известность. Червяк № 2. В общем, один другого стОят.
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nik55
1654527810
можно подумать что ты что то понимаешь-----«Зенит» сейчас как «Реал» это может сказать очень тупой человек----«Зенит» стал богатым, потому что каждый год получает деньги ГАЗСРЕМА а не Лиги чемпионов
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шахта Заполярная
1654528509
Я понял бы если бы кто-то из специалистов ( не газовых) сказал. Но когда Орлов, да я просто на это внимания не обращаю, понимаю, возраст и не только. Вот к примеру взять Байдена и Орлова, кто найдет разницу, просто братья близнецы.
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almanev
1654528537
«Зенит» стал богатым, потому что каждый год получал деньги от Лиги чемпионов"... Да, Гена, конечно же, благодаря Лиге чемпионов!))
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alp
1654541590
золотые слова.. спартаку уже давно пора внутри себя разобратся а не искать виноватых на стороне.. а пока вот это вот все будет продолжаться, спам так и будет болтаться в центре. вы ведь все помните, что начиналось все с дежурной пятерочки, а в этом сезоне уже столо 7-1.
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