«Он малокомпетентен в футболе, не понимает игру». Орлов – о Федуне

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что «РПЛ зациклена на чемпионстве одной команды».

– Как вы оцените заявление Федуна?

– Однажды Петржела сказал, что «Зенит» никогда не станет чемпионом, подразумевая, что чемпионом всегда будет «Спартак» или другая московская команда. Ну мало ли кто что говорит.

Хорошо, а почему тогда «Спартак» занял не второе место, а десятое? Федун малокомпетентен в футболе. Он не понимает футбол, игру.

За эти годы, что он тратит столько денег (на «Спартак»), мог бы уже чему-то научиться. А если у твоей команды не поставлена игра, ежегодно меняются тренеры, то что ты хочешь? А всe, что происходит в «Спартаке», – это антифутбол. Вот и результат этого антифутбола.

– «Зенит» стал раздражителем для других клубов?

– «Зенит» сейчас как «Реал», как английские команды. «Зенит» стал богатым, потому что каждый год получал деньги от Лиги чемпионов. Одно рождает другое. Поэтому в «Зенит» и приглашаются футболисты высокого уровня.

Кто мешает делать это Федуну? Он так не может, не умеет. Это чистый просчет менеджмента.

– То есть в себе нужно искать причины того, почему «Спартак» не первый?

– Естественно. Я понимаю, если бы «Спартак» занял второе место. Но он же на десятом.