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Главный тренер сборной Болгарии подал в отставку после разгрома от Грузии

Сборная Болгарии осталась без главного тренера.

Ясен Петров ушел с занимаемого поста после разгромного поражения от Грузии (2:5) в Лиге наций.

«Мы не заслуживали того, что произошло. Я не имею морального права оставаться. Беру на себя полную ответственность.

Надеюсь, что придет какой-нибудь другой тренер, который сумеет взбодрить футболистов и изменить ситуацию. Это был мой последний матч», – заявил Петров.

  • Болгария стартовала в Лиге наций с ничьей с Северной Македонией (1:1).
  • В этом месяце команде еще предстоит сыграть против Гибралтара (9 июня) и Грузии (12 июня).

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Источник: ТАСС

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