Главный тренер сборной Болгарии подал в отставку после разгрома от Грузии

Сборная Болгарии осталась без главного тренера.
Ясен Петров ушел с занимаемого поста после разгромного поражения от Грузии (2:5) в Лиге наций.
«Мы не заслуживали того, что произошло. Я не имею морального права оставаться. Беру на себя полную ответственность.
Надеюсь, что придет какой-нибудь другой тренер, который сумеет взбодрить футболистов и изменить ситуацию. Это был мой последний матч», – заявил Петров.
- Болгария стартовала в Лиге наций с ничьей с Северной Македонией (1:1).
- В этом месяце команде еще предстоит сыграть против Гибралтара (9 июня) и Грузии (12 июня).
Источник: ТАСС