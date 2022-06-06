Главный тренер сборной Болгарии подал в отставку после разгрома от Грузии

Сборная Болгарии осталась без главного тренера.

Ясен Петров ушел с занимаемого поста после разгромного поражения от Грузии (2:5) в Лиге наций.

«Мы не заслуживали того, что произошло. Я не имею морального права оставаться. Беру на себя полную ответственность.

Надеюсь, что придет какой-нибудь другой тренер, который сумеет взбодрить футболистов и изменить ситуацию. Это был мой последний матч», – заявил Петров.