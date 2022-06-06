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  • Гендиректор «Факела» прокомментировал ситуацию с несоответствием домашнего стадиона требованиям РФС

Гендиректор «Факела» прокомментировал ситуацию с несоответствием домашнего стадиона требованиям РФС

6 июня 2022, 09:24
1

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о решении проблем с домашним стадионом команды.

– Успеет ли «Факел» устранить все недочеты по стадиону до начала чемпионата?

– Хотел бы прояснить этот вопрос. На сегодняшний день стадион соответствует практически всем требованиям, основное из которых – вместимость (21 тысяча), за исключением некоторых моментов, которые уже дорабатываются.

Ряд замечаний, обозначенных со стороны РФС, должны быть устранены до начала чемпионата. Все работы ведутся в плановом режиме, оплачены контрагентам.

– Можно ли сравнить вашу ситуацию с историей «Оренбурга», который по итогам прошлого сезона не допустили до участия в РПЛ как раз из-за стадиона?

«Оренбург» не был допущен сезоном ранее в большей степени из-за того, что вместимость стадиона не соответствовала регламенту РПЛ. А это совершенно разные ситуации.

  • «Факел» должен устранить все недочеты на арене до 6 июля.
  • На воронежском стадионе нет нужного освещения, табло, вместительных раздевалок.
  • «Уфа» готова вернуться в РПЛ, если «Факел» не пройдет лицензирование.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Асхабадзе Роман
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1654498954
Это хорошо, что мелкие недочеты, а Уфу с Газиком на большой черный болт
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