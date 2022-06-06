Гендиректор «Факела» прокомментировал ситуацию с несоответствием домашнего стадиона требованиям РФС

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о решении проблем с домашним стадионом команды.

– Успеет ли «Факел» устранить все недочеты по стадиону до начала чемпионата?

– Хотел бы прояснить этот вопрос. На сегодняшний день стадион соответствует практически всем требованиям, основное из которых – вместимость (21 тысяча), за исключением некоторых моментов, которые уже дорабатываются.

Ряд замечаний, обозначенных со стороны РФС, должны быть устранены до начала чемпионата. Все работы ведутся в плановом режиме, оплачены контрагентам.

– Можно ли сравнить вашу ситуацию с историей «Оренбурга», который по итогам прошлого сезона не допустили до участия в РПЛ как раз из-за стадиона?

– «Оренбург» не был допущен сезоном ранее в большей степени из-за того, что вместимость стадиона не соответствовала регламенту РПЛ. А это совершенно разные ситуации.