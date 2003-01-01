РПЛ – 14-я лига мира по общей стоимости игроков

До РПЛ докатилась только 1/4 часть в 813 миллионов евро, остальные 3/4 части
от общей суммы выделенной на покупку игроков, угадай где?
Подсчитана суммарная стоимость составов лучших лиг мира. РПЛ в рейтинге оказалась на 14-м месте с суммарной стоимостью футболистов 813 миллионов евро.
В топ-3 попали АПЛ (более 8 миллиардов евро), Примера и Серия А (4+ миллиарда евро).
- Самый дорогой игрок РПЛ – Малком (22 миллиона евро).
- Самый дорогой состав в РПЛ у «Зенита» (163 миллиона).
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.