РПЛ – 14-я лига мира по общей стоимости игроков

Подсчитана суммарная стоимость составов лучших лиг мира. РПЛ в рейтинге оказалась на 14-м месте с суммарной стоимостью футболистов 813 миллионов евро.

В топ-3 попали АПЛ (более 8 миллиардов евро), Примера и Серия А (4+ миллиарда евро).