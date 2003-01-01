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РПЛ – 14-я лига мира по общей стоимости игроков

Подсчитана суммарная стоимость составов лучших лиг мира. РПЛ в рейтинге оказалась на 14-м месте с суммарной стоимостью футболистов 813 миллионов евро.

В топ-3 попали АПЛ (более 8 миллиардов евро), Примера и Серия А (4+ миллиарда евро).

  • Самый дорогой игрок РПЛ – Малком (22 миллиона евро).
  • Самый дорогой состав в РПЛ у «Зенита» (163 миллиона).
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official

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Комментарии1
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    Рейтинг: +24796

    vladimir-7 48 минут назад

    До РПЛ докатилась только 1/4 часть в 813 миллионов евро, остальные 3/4 части
    от общей суммы выделенной на покупку игроков, угадай где?

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