Мостовой: «Лантратов однозначно заслужил переход в более сильный клуб»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поговорил о вратаре «Химок» Илье Лантратове. Им интересуется «Зенит».
«Не известно никому, закроет ли он позицию вратаря на годы или нет. В «Зените» было много голкиперов. Они нестабильны и ненадeжны, но «Зенит» из года в год становится чемпионом. То, что Лантратов заслужил переход в более сильный клуб — это однозначно. Он хорошо стоит в «Химках», – сказал Мостовой.
- За последние 2 сезона РПЛ Лантратов не пропустил ни матча.
- 26-летний Лантратов стоит 2 миллиона евро.
- Его контракт с «Химками» действует еще 3 года.
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Источник: «Чемпионат»