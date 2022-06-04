Мостовой: «Лантратов однозначно заслужил переход в более сильный клуб»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поговорил о вратаре «Химок» Илье Лантратове. Им интересуется «Зенит».

«Не известно никому, закроет ли он позицию вратаря на годы или нет. В «Зените» было много голкиперов. Они нестабильны и ненадeжны, но «Зенит» из года в год становится чемпионом. То, что Лантратов заслужил переход в более сильный клуб — это однозначно. Он хорошо стоит в «Химках», – сказал Мостовой.

За последние 2 сезона РПЛ Лантратов не пропустил ни матча.

26-летний Лантратов стоит 2 миллиона евро.

Его контракт с «Химками» действует еще 3 года.

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