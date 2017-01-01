Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
2 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

Мостовой: «Лантратов однозначно заслужил переход в более сильный клуб»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поговорил о вратаре «Химок» Илье Лантратове. Им интересуется «Зенит».

«Не известно никому, закроет ли он позицию вратаря на годы или нет. В «Зените» было много голкиперов. Они нестабильны и ненадeжны, но «Зенит» из года в год становится чемпионом. То, что Лантратов заслужил переход в более сильный клуб — это однозначно. Он хорошо стоит в «Химках», – сказал Мостовой.

  • За последние 2 сезона РПЛ Лантратов не пропустил ни матча.
  • 26-летний Лантратов стоит 2 миллиона евро.
  • Его контракт с «Химками» действует еще 3 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Новости по теме
Трансфер Лантратова в «Зенит» все еще возможен. На переходе настаивает Семак (Иван Карпов) 5
Лантратов: «Вхожу в топ-3 российских вратарей» 9
«Зенит» не интересуется Языджи, Лантратовым и Хайкиным (Bobsoccer) 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:09
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11