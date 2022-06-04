Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»

Александр Кержаков исключил возможность сотрудничества со «Спартаком».
– А есть ли у вас табу? Например, команда, которую вы никогда не возглавите? Представим, что вас позвали работать в московский «Спартак».
– Я даже не могу такое представить.
– То есть такого точно не будет?
– Еще раз: я никак не могу представить, что я работаю в московском «Спартаке».
- В прошедшем сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород».
- Команда финишировала на 11-м месте в РПЛ.
- Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.
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Источник: «Спорт-Экспресс»