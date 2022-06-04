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Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»

4 июня 2022, 16:58
16

Александр Кержаков исключил возможность сотрудничества со «Спартаком».

– А есть ли у вас табу? Например, команда, которую вы никогда не возглавите? Представим, что вас позвали работать в московский «Спартак».

– Я даже не могу такое представить.

– То есть такого точно не будет?

– Еще раз: я никак не могу представить, что я работаю в московском «Спартаке».

  • В прошедшем сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород».
  • Команда финишировала на 11-м месте в РПЛ.
  • Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (16)
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Беспонтий
1654351443
"Саше случалось знавать и печали: Плакала Саша, как лес вырубали. ..Да через месяц — пришла. Перед ней Взрытые глыбы и тысячи пней" некрасов однако(с)
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(Меня за банили)
1654352128
Все эти псевдо патриотичные разговоры обычно заканчиваются при виде цифор в контракте. Да и Спартак вряд ли его позовет. Зачем?
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jek718875
1654352445
Никогда не говори никогда,М.Луческу из Шахтера в Динамо К.
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Иван Петров 1986
1654352565
Все зависит от цифры в договоре. Много таких идейных мы видели.
Ответить
заткнитемнерот
1654353019
Зашкал тупости нашей журналистики, спросить о таком.
Ответить
ААМ
1654354616
Во-первых рано, во-вторых СПАМ - самый склочный клуб РПЛ.
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portero
1654355463
Саша мусорок в душе...
Ответить
NewLife
1654355829
Подонки из синит-экспресса, забудьте слово Спартак.
Ответить
VVM1964
1654357581
" Не можешь... " - потому что тебя там нет и на х... не нужен !
Ответить
nik55
1654363478
Не могу представить, что работаю в «Спартаке» конечно ты умом не вышел
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