Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»

Александр Кержаков исключил возможность сотрудничества со «Спартаком».

– А есть ли у вас табу? Например, команда, которую вы никогда не возглавите? Представим, что вас позвали работать в московский «Спартак».

– Я даже не могу такое представить.

– То есть такого точно не будет?

– Еще раз: я никак не могу представить, что я работаю в московском «Спартаке».

В прошедшем сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород».

Команда финишировала на 11-м месте в РПЛ.

Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно