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Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»

Александр Кержаков исключил возможность сотрудничества со «Спартаком».

– А есть ли у вас табу? Например, команда, которую вы никогда не возглавите? Представим, что вас позвали работать в московский «Спартак».

– Я даже не могу такое представить.

– То есть такого точно не будет?

– Еще раз: я никак не могу представить, что я работаю в московском «Спартаке».

  • В прошедшем сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород».
  • Команда финишировала на 11-м месте в РПЛ.
  • Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 16:58
Комментарии24
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    Рейтинг: +6844

    nik55 28 минут назад

    Не могу представить, что работаю в «Спартаке» конечно ты умом не вышел

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    Рейтинг: +31815

    VVM1964 2 часа назад

    " Не можешь... " - потому что тебя там нет и на х... не нужен !

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +185

    Африк@нская 4yмa cвинeй > VVM1964 2 часа назад

    Ага, потому что там полоумная бабадура Зулейха рулит

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +14193

    NewLife 2 часа назад

    Подонки из синит-экспресса, забудьте слово Спартак.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +760

    БеZуМныЙ 2 часа назад

    Туда приходят тренерами и становятся вляпавшись физруками, пока не сбегут.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +65133

    portero 2 часа назад

    Саша мусорок в душе...

    0
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    Рейтинг: +3713

    ААМ 2 часа назад

    Во-первых рано, во-вторых СПАМ - самый склочный клуб РПЛ.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +10325

    Алексей З 3 часа назад

    Дело не в принципе, а в квалификации.
    Почему вообще о Спартаке разговор ? Ему место в ФНЛ или ПФЛ.

    2
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    Рейтинг: +31815

    VVM1964 > Алексей З 2 часа назад

    Алексей, думаю надо внести уточнение или переформулировать, а то можно понять, как Спартаку место в ФНЛ ИЛИ ПФЛ - надеюсь Вы не это хотели сказать )))

    0
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    Рейтинг: +185

    Африк@нская 4yмa cвинeй > VVM1964 2 часа назад

    Отсёк тупарь-олёша в граните ! ))
    Вам с десятого места РПЛ дэху осталось до ФНЛ

    0
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    Рейтинг: +10325

    Алексей З > VVM1964 2 часа назад

    Хорош.
    Ну не надо до "ущербных" опускаться.

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    Рейтинг: +10325

    Алексей З > VVM1964 2 часа назад

    Вы не смотрите на всякую Х..ту.
    Там же по логину видно, что мозгов нет.

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    Рейтинг: +185

    Африк@нская 4yмa cвинeй > Алексей З 2 часа назад

    Свин, а чего у тебя в профиле большими буквами написано "ВЕСЬ В ГОВНЕ" ? Вас свиней Родину любить наверное ещё не научили ?

    1
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    Рейтинг: +10325

    Алексей З > Африк@нская 4yмa cвинeй 2 часа назад

    Надеюсь вас сосать обучили, вот и займись делом.
    Чмокай дальше !

    1
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    Рейтинг: +185

    Африк@нская 4yмa cвинeй > Алексей З 2 часа назад

    Ты главное фильтруй хрюканину, а то отлучат от корыта с помоями

    0
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    Рейтинг: +31815

    VVM1964 > Алексей З 1 час назад

    Беда в том, что кроме нас здесь полно " больных африк@нцев" и наверное, я сделал глупость, спровоцировав их безнадежно глубоко нездоровый разум (((

    0
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    Рейтинг: +322

    заткнитемнерот 3 часа назад

    Зашкал тупости нашей журналистики, спросить о таком.

    4
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    Рейтинг: +3437

    Иван Петров 1986 3 часа назад

    Все зависит от цифры в договоре. Много таких идейных мы видели.

    2
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    Рейтинг: +935

    jek718875 3 часа назад

    Никогда не говори никогда,М.Луческу из Шахтера в Динамо К.

    4
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