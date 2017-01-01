Трансфер Лантратова в «Зенит» все еще возможен. На переходе настаивает Семак (Иван Карпов)

Если дело в этом - я на стороне Аршавина.
«Зенит» не отказался от приобретения вратаря «Химок» Ильи Лантратова, как об этом сообщалось ранее.
Переговоры сейчас находятся на паузе из-за отсутствия консенсуса внутри петербургского клуба по поводу кандидатуры 26-летнего футболиста.
Видеть в своей команде Лантратова хочет главный тренер Сергей Семак. В свою очередь, заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин настаивает на том, чтобы роль первого номера досталась 19-летнему воспитаннику Даниилу Одоевскому.
- В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
- Если трансфер состоится, то его ожидаемая сумма – 3,5 миллиона евро.
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