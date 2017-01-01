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Трансфер Лантратова в «Зенит» все еще возможен. На переходе настаивает Семак (Иван Карпов)

«Зенит» не отказался от приобретения вратаря «Химок» Ильи Лантратова, как об этом сообщалось ранее.

Переговоры сейчас находятся на паузе из-за отсутствия консенсуса внутри петербургского клуба по поводу кандидатуры 26-летнего футболиста.

Видеть в своей команде Лантратова хочет главный тренер Сергей Семак. В свою очередь, заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин настаивает на том, чтобы роль первого номера досталась 19-летнему воспитаннику Даниилу Одоевскому.

  • В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
  • Если трансфер состоится, то его ожидаемая сумма – 3,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15925

    житель СПб 26 минут назад

    Если дело в этом - я на стороне Аршавина.

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    Рейтинг: +491

    (Меня за банили) 1 час назад

    Семак на что-то там еще настаивать может?

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    Рейтинг: +11510

    Вомбат 1 час назад

    Купят Семаку Лантратова или нет, назначение первого номера - прерогатива Семака, а не Аршавина.

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    Рейтинг: +15651

    ilichkadr 1 час назад

    Аршавин прав. Надо отдавать предпочтение доморощенным.

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