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  • Трансфер Лантратова в «Зенит» все еще возможен. На переходе настаивает Семак (Иван Карпов)

Трансфер Лантратова в «Зенит» все еще возможен. На переходе настаивает Семак (Иван Карпов)

4 июня 2022, 14:32
5

«Зенит» не отказался от приобретения вратаря «Химок» Ильи Лантратова, как об этом сообщалось ранее.

Переговоры сейчас находятся на паузе из-за отсутствия консенсуса внутри петербургского клуба по поводу кандидатуры 26-летнего футболиста.

Видеть в своей команде Лантратова хочет главный тренер Сергей Семак. В свою очередь, заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин настаивает на том, чтобы роль первого номера досталась 19-летнему воспитаннику Даниилу Одоевскому.

  • В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
  • Если трансфер состоится, то его ожидаемая сумма – 3,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Зенит Химки Аршавин Андрей Лантратов Илья Одоевский Даниил Семак Сергей
Комментарии (5)
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ilichkadr
1654344635
Аршавин прав. Надо отдавать предпочтение доморощенным.
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Вомбат
1654344897
Купят Семаку Лантратова или нет, назначение первого номера - прерогатива Семака, а не Аршавина.
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(Меня за банили)
1654346161
Семак на что-то там еще настаивать может?
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житель СПб
1654350044
Если дело в этом - я на стороне Аршавина.
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ekaterinaul3h
1654352005
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