Трансфер Лантратова в «Зенит» все еще возможен. На переходе настаивает Семак (Иван Карпов)

«Зенит» не отказался от приобретения вратаря «Химок» Ильи Лантратова, как об этом сообщалось ранее.

Переговоры сейчас находятся на паузе из-за отсутствия консенсуса внутри петербургского клуба по поводу кандидатуры 26-летнего футболиста.

Видеть в своей команде Лантратова хочет главный тренер Сергей Семак. В свою очередь, заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин настаивает на том, чтобы роль первого номера досталась 19-летнему воспитаннику Даниилу Одоевскому.

В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.

Если трансфер состоится, то его ожидаемая сумма – 3,5 миллиона евро.

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