В «Зените» отреагировали на слухи о будущем Андрея Мостового

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу того, что команду может покинуть полузащитник Андрей Мостовой.

Сообщалось, что такой вариант возможен, если петербургский клуб подпишет экс-хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Это не так, не нужно комментировать слухи», – заявил Медведев.

Контракт Мостового с «Зенитом» действует до 2024 года.

В прошедшем сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

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