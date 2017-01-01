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В «Зените» отреагировали на слухи о будущем Андрея Мостового

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу того, что команду может покинуть полузащитник Андрей Мостовой.

Сообщалось, что такой вариант возможен, если петербургский клуб подпишет экс-хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Это не так, не нужно комментировать слухи», – заявил Медведев.

  • Контракт Мостового с «Зенитом» действует до 2024 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15925

    житель СПб 20 минут назад

    Зачем Зениту Бакаев? Чтобы заменить такого как он, никакого Оздоева?! А Мостовой гораздо лучше.

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  • ...
    Рейтинг: +867

    lysenkoff 2 часа назад

    Ссылка топ :D

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