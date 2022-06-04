В «Зените» отреагировали на слухи о будущем Андрея Мостового

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу того, что команду может покинуть полузащитник Андрей Мостовой.
Сообщалось, что такой вариант возможен, если петербургский клуб подпишет экс-хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева.
«Это не так, не нужно комментировать слухи», – заявил Медведев.
- Контракт Мостового с «Зенитом» действует до 2024 года.
- В прошедшем сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
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Источник: «Матч ТВ»