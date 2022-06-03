«Динамо» заранее заказало продукцию в честь серебра РПЛ. Итог – третье место

«Динамо» заранее верило, что финиширует в сезоне РПЛ на втором месте. Об этом рассказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Если планировать празднования заранее, то ничего не получается. «Динамо» даже мерч выпустило в честь серебра. Не получилось», – сказал Зеленов.

В последнем туре РПЛ «Динамо» проиграло «Сочи» и финишировало 3-м.

Через неделю «Динамо» проиграло в финале Кубка России «Спартаку» (1:2).

«Динамо» не брало трофеи с 1995 года.

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