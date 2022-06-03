«Зенит» не интересуется Языджи, Лантратовым и Хайкиным (Bobsoccer)

«Зенит» не планирует усиливать позицию левого защитника и приглашать левоногого центрального защитника в летнее трансферное окно, сообщает Bobsoccer.
Клуб из Петербурга также не интересуется полузащитником ЦСКА Юсуфом Языджи и голкиперами Ильей Лантратовым («Химки») и Никитой Хайкиным («Буде-Глимт»).
- Ранее сообщалось, что «Зенит» консультировался с представителями Хайкина.
- Клуб может купить 26-летнего вратаря из-за приостановки переговоров с Ильей Лантратовым из «Химок».
- Сообщалось, что петербургскому клубу предложили купить Языджи.
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Источник: Bobsoccer