Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

«Зенит» не интересуется Языджи, Лантратовым и Хайкиным (Bobsoccer)

«Зенит» не планирует усиливать позицию левого защитника и приглашать левоногого центрального защитника в летнее трансферное окно, сообщает Bobsoccer.

Клуб из Петербурга также не интересуется полузащитником ЦСКА Юсуфом Языджи и голкиперами Ильей Лантратовым («Химки») и Никитой Хайкиным («Буде-Глимт»).

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» консультировался с представителями Хайкина.
  • Клуб может купить 26-летнего вратаря из-за приостановки переговоров с Ильей Лантратовым из «Химок».
  • Сообщалось, что петербургскому клубу предложили купить Языджи.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Зырянов может войти в штаб Семака в «Зените» 3
Дед Адамова: «В «Зените» можно и посидеть. Почему надо жалеть о переходе?» 10
«Зенит» получил на вечное хранение чемпионский кубок РПЛ 6
Источник: Bobsoccer

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:13
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11