«Зенит» не интересуется Языджи, Лантратовым и Хайкиным (Bobsoccer)

«Зенит» не планирует усиливать позицию левого защитника и приглашать левоногого центрального защитника в летнее трансферное окно, сообщает Bobsoccer.

Клуб из Петербурга также не интересуется полузащитником ЦСКА Юсуфом Языджи и голкиперами Ильей Лантратовым («Химки») и Никитой Хайкиным («Буде-Глимт»).

Ранее сообщалось, что «Зенит» консультировался с представителями Хайкина.

Клуб может купить 26-летнего вратаря из-за приостановки переговоров с Ильей Лантратовым из «Химок».

Сообщалось, что петербургскому клубу предложили купить Языджи.

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