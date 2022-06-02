Где смотреть Бельгия – Нидерланды: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 3 июня

Бельгия и Нидерланды сыграют в 1-м туре Лиге наций.
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- Игра состоится в пятницу, 3 июня.
- Встреча пройдет на стадионе «Король Бодуэн» в Брюсселе.
- Начало – в 21:45 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Нидерланды
- Встречу в прямом эфире покажет Okko.
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч Бельгия – Нидерланды
- Победа Бельгии – 2.31
- Ничья – 3.60
- Победа Нидерландов – 3.05
Источник: «Бомбардир»