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  • Малафеев: «Я бы не стал покупать Лантратова в «Зенит». Лучше продлить Кержакова»

Малафеев: «Я бы не стал покупать Лантратова в «Зенит». Лучше продлить Кержакова»

2 июня 2022, 16:42
3

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что клуб из Петербурга не должен покупать голкипера «Химок» Илью Лантратова.

«Я бы рискнул и все-таки не стал брать нового голкипера. Даже с учетом непонятности ситуации Крицюка я бы пока не стал приглашать Лантратова или кого-то еще.

Продлил бы Кержакова, потому что он свой, понятный, адекватный и, в принципе, всегда может привнести качество и стабильность.

Ну и, конечно, сделал бы ставку на Одоевского — я очень сильно верю в этого парня и рассчитываю, что он себя полностью проявит, если ему дадут больше времени и возможности», – сказал Малафеев.

  • «Зенит» пока не продлил контракты с Кержаковым и Крицюком.
  • Соглашения с вратарями истекают летом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Малафеев Вячеслав Лантратов Илья
Комментарии (3)
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1654179336
Зенит и так достаточно силён, чтобы ещё и на воротах стоял надёжный вратарь. Пусть остаётся шанс для соперников из-за важной, но не шибко закрытой позиции.
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Давид59
1654186525
Ерунду говорит. Во-первых Керж совсем не выручает, а во-вторых он уже в возрасте
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Garrincha58
1654186718
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