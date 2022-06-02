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Малафеев: «Я бы не стал покупать Лантратова в «Зенит». Лучше продлить Кержакова»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что клуб из Петербурга не должен покупать голкипера «Химок» Илью Лантратова.

«Я бы рискнул и все-таки не стал брать нового голкипера. Даже с учетом непонятности ситуации Крицюка я бы пока не стал приглашать Лантратова или кого-то еще.

Продлил бы Кержакова, потому что он свой, понятный, адекватный и, в принципе, всегда может привнести качество и стабильность.

Ну и, конечно, сделал бы ставку на Одоевского — я очень сильно верю в этого парня и рассчитываю, что он себя полностью проявит, если ему дадут больше времени и возможности», – сказал Малафеев.

  • «Зенит» пока не продлил контракты с Кержаковым и Крицюком.
  • Соглашения с вратарями истекают летом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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Сегодня, 16:42
Комментарии1
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    Рейтинг: +309

    Азбука 1 час назад

    Зенит и так достаточно силён, чтобы ещё и на воротах стоял надёжный вратарь. Пусть остаётся шанс для соперников из-за важной, но не шибко закрытой позиции.

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