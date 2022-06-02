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  • Кофрие: «Спартак» — это не просто команда. Это самый большой клуб в России!»

Кофрие: «Спартак» — это не просто команда. Это самый большой клуб в России!»

2 июня 2022, 13:27
5

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о своем первом сезоне в составе московского клуба.

– Это твой первый трофей в России. Какие эмоции ты испытываешь?

– Лучшие! Мы заслужили этот трофей. В этом сезоне у нас иногда бывали спады. Но в конце мы доказали, что заслужили этот трофей.

– По завершении сезона ты считаешь, что переход в «Спартак» был правильным решением?

– Конечно! «Спартак» – это не просто команда. Это самый большой клуб в России!

  • Кофрие перешел в «Спартак» прошлым летом.
  • Он заключил с клубом контракт до 2025 года.
  • В активе бельгийца 1 голевая передача в 25 матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (5)
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Plyash
1654166573
Какое грамотное и компетентное мнение.Откуда познания такие,парнища?
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mihail200606
1654173468
Ага))такими темпами завоевания трофеев обладают только "большие" команды..)
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Artemka444
1654177186
Самый большой клуб России по нытью и балабольству!!! Кубок в студию!!!
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