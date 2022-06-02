Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о своем первом сезоне в составе московского клуба.

– Это твой первый трофей в России. Какие эмоции ты испытываешь?

– Лучшие! Мы заслужили этот трофей. В этом сезоне у нас иногда бывали спады. Но в конце мы доказали, что заслужили этот трофей.

– По завершении сезона ты считаешь, что переход в «Спартак» был правильным решением?

– Конечно! «Спартак» – это не просто команда. Это самый большой клуб в России!

Кофрие перешел в «Спартак» прошлым летом.

Он заключил с клубом контракт до 2025 года.

В активе бельгийца 1 голевая передача в 25 матчах.

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