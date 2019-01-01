Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
2 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

Кофрие: «Спартак» — это не просто команда. Это самый большой клуб в России!»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о своем первом сезоне в составе московского клуба.

– Это твой первый трофей в России. Какие эмоции ты испытываешь?

– Лучшие! Мы заслужили этот трофей. В этом сезоне у нас иногда бывали спады. Но в конце мы доказали, что заслужили этот трофей.

– По завершении сезона ты считаешь, что переход в «Спартак» был правильным решением?

– Конечно! «Спартак» – это не просто команда. Это самый большой клуб в России!

  • Кофрие перешел в «Спартак» прошлым летом.
  • Он заключил с клубом контракт до 2025 года.
  • В активе бельгийца 1 голевая передача в 25 матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
«Спартак» объявил об уходе Кутепова. Он провел в клубе десять лет
«Спартак» попросил провести Суперкубок в «Лужниках», пригласить иностранных судей и перенести матч на 16 июля 18
«Спартак» отдаст Свинова в аренду в «Факел» на сезон 5
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:27
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +7407

    mihail200606 52 минуты назад

    Ага))такими темпами завоевания трофеев обладают только "большие" команды..)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10270

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Макс, сколько нервов ты попортил , мама не горюй.
    Сейчас все Спартачи умиротворённы, в эйфории.
    Отдыхай, летом порешают что с тобой делать.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12700

    playsh 2 часа назад

    Какое грамотное и компетентное мнение.Откуда познания такие,парнища?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13817

    Fusballer > playsh 2 часа назад

    Он с детства за Спартак!

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11