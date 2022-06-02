Юсупов – о том, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»: «Глупо так думать»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о своем отношении к тому, что сочинцев считают фарм-клубом «Зенита».

– Что думаешь, когда слышишь, что «Сочи» – фарм «Зенита»?

- Так думать глупо – в этом году мы единственные, кто отобрали у «Зенита» четыре очка. Кроме нас в Санкт-Петербурге никто в РПЛ не выиграл. Да и в прошлом году обе победы «Зенита» над нами были очень сложными.

Скорее, наоборот, на них настрой у нас еще больше, чем на остальные команды, поскольку «Зенит» – чемпион.

«Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах прошедшего сезона.

В 1-м круге петербуржцы уступили сопернику (1:2), а во 2-м – сыграли вничью (0:0).

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?