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Юсупов – о том, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»: «Глупо так думать»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о своем отношении к тому, что сочинцев считают фарм-клубом «Зенита».

– Что думаешь, когда слышишь, что «Сочи» – фарм «Зенита»?

- Так думать глупо – в этом году мы единственные, кто отобрали у «Зенита» четыре очка. Кроме нас в Санкт-Петербурге никто в РПЛ не выиграл. Да и в прошлом году обе победы «Зенита» над нами были очень сложными.

Скорее, наоборот, на них настрой у нас еще больше, чем на остальные команды, поскольку «Зенит» – чемпион.

  • «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах прошедшего сезона.
  • В 1-м круге петербуржцы уступили сопернику (1:2), а во 2-м – сыграли вничью (0:0).

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15059

    Barmaleushka 11 минут назад

    Так они же глупые , вот и думают глупо .

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    Рейтинг: +728

    БеZуМныЙ 44 минуты назад

    У Зенита фарм клуб Спартак. Тот исправно поставляет Зениту очки и кучу пропущенных голов. Гыгыгы

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    Рейтинг: +139

    Moisey 1 час назад

    Старший брат кинул младшему 4 очка для еврокубков. Совсем не фарм

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