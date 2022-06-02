У «Ротора» осталось два игрока на контрактах. Клуб вылетел из ФНЛ

«Ротор» сообщил, что сейчас в команде числятся только два футболиста.

Это защитники Исламитдин Абдуллаев и Данил Пелих. У них действующие контракты с волгоградским клубом.

«Переговоры о заключении новых договоров и формирование команды начнутся после назначения генерального директора и вынесения решения исполкома РФС о составе участников лиг ФНЛ и ФНЛ II», – говорится в заявлении пресс-службы.

«Ротор» вылетел из ФНЛ по итогам сезона-2021/22.

У команды есть шансы остаться во 2-м дивизионе, если другие участники снимутся с первенства.

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