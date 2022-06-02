Три итальянских клуба интересуются де Паулем из «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль может вернуться в Серию А, где он ранее выступал за «Удинезе».
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью попросил руководство клуба подписать 28-летнего аргентинца на замену Генриху Мхитаряну.
Также на хавбека претендуют «Наполи» и «Интер».
- Прошлым летом «Атлетико» купил де Пауля за 35 миллионов евро.
- В сезоне-2021/22 он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 48 матчах.
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Источник: AS