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Кержаков: «Я не согласовывал контракт с «Нижним Новгородом». Интерес есть»

Александр Кержаков опроверг информацию о согласовании нового контракта с руководством «Нижнего Новгорода».

«Никакой контракт я не согласовывал, от клуба я не получал никакого конкретного соглашения.

Да, есть заинтересованность со стороны «Нижнего Новгорода», у меня есть заинтересованность продолжать работать. Но никакого конкретного контракта мне никто не предлагал», — сказал Кержаков.

  • Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.
  • При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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