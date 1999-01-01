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Кержаков согласовал контракт с «Нижним Новгородом». Его будущее определится после встречи с губернатором

Александр Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода».

«Контракт согласован, но его подписание затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области.

Встреча должна состояться на следующей неделе. После неe будет принято окончательное решение о будущем Кержакова», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.
  • При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:18
Комментарии1
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    Рейтинг: +15577

    ilichkadr 3 минуты назад

    "сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией."
    Источник, он же информатор-стукачок, обнародованию не подлежит.
    P.S. Спросить лично у Кержакова "Чемпионату" слабо?

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