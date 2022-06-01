Кержаков согласовал контракт с «Нижним Новгородом». Его будущее определится после встречи с губернатором

Александр Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода».

«Контракт согласован, но его подписание затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области.

Встреча должна состояться на следующей неделе. После неe будет принято окончательное решение о будущем Кержакова», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.

При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.

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