Кержаков согласовал контракт с «Нижним Новгородом». Его будущее определится после встречи с губернатором

"сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией."
Источник, он же информатор-стукачок, обнародованию не подлежит.
P.S. Спросить лично у Кержакова "Чемпионату" слабо?
Александр Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода».
«Контракт согласован, но его подписание затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области.
Встреча должна состояться на следующей неделе. После неe будет принято окончательное решение о будущем Кержакова», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
- Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.
- При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.
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