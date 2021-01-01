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Кержаков: «Есть шанс, что я продолжу работу в «Нижнем Новгороде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о своем будущем.

— Есть шанс, что я и мой штаб продолжит работу в «Нижнем Новгороде». Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

— Готовы ли вы рассматривать сейчас предложения от других клубов?

— На данный момент я ничем не ограничен в переговорах с другими командами.

— Допустим, что вам поступит интересное предложение из ФНЛ. Пойдете туда работать?

— Я уже все сказал выше.

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Источник: «РБ Спорт»

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