Кержаков: «Есть шанс, что я продолжу работу в «Нижнем Новгороде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о своем будущем.
— Есть шанс, что я и мой штаб продолжит работу в «Нижнем Новгороде». Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
— Готовы ли вы рассматривать сейчас предложения от других клубов?
— На данный момент я ничем не ограничен в переговорах с другими командами.
— Допустим, что вам поступит интересное предложение из ФНЛ. Пойдете туда работать?
— Я уже все сказал выше.
- Кержакову не предложили продлить контракт.
- Он возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.
- При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: «РБ Спорт»