Кержаков: «Есть шанс, что я продолжу работу в «Нижнем Новгороде»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о своем будущем.

— Есть шанс, что я и мой штаб продолжит работу в «Нижнем Новгороде». Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

— Готовы ли вы рассматривать сейчас предложения от других клубов?

— На данный момент я ничем не ограничен в переговорах с другими командами.

— Допустим, что вам поступит интересное предложение из ФНЛ. Пойдете туда работать?

— Я уже все сказал выше.

Кержакову не предложили продлить контракт.

Он возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.

При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.

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