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Кержаков – о «Нижнем Новгороде»: «С первого числа я без работы»

Александр Кержаков рассказал, что «Нижний Новгород» не предложил ему новый контракт. Соглашение клуба РПЛ с главным тренером истекло 31 мая.

«На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», – сказал Кержаков.

  • Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.
  • При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии10
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    Рейтинг: -17

    odessakmv 28 минут назад

    вот и первый кандидат на ФНЛ в следующем году нарисовался. Керж пока не монстр тренерского цеха, даже по меркам РПЛ, но в НН отработал более, чем достойно

    1
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    Рейтинг: +1411

    Parham 28 минут назад

    "Умом Россию не понять"
    :(((((

    1
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    Рейтинг: +1132

    Taps 31 минуту назад

    Вроде неплохо работал ?

    0
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    Рейтинг: +11506

    Вомбат 35 минут назад

    Ничего, скоро Федотов уедет в Динамо, а Кержакова позовут спасать Сочи. Ну а Нижний с Галактионовым отправится в ФНЛ, куда ему с таким составом прямая дорога.

    1
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    Рейтинг: +65020

    portero > Вомбат 14 минут назад

    Думал они в этом году вылетят, на фарте набрали очков и выжили...

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    Рейтинг: +593

    garet12222 41 минуту назад

    Команда неплохая получилась. Кержаков из имеющихся игроков неплохо собрал команду. Без работы не останется

    1
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    Рейтинг: +12680

    playsh 45 минут назад

    Саша,не горюй.Тренер ты хороший,клуб для тебя,без сомнения,обязательно найдётся.А скорее всего,дирекция праздновала наступление лета,и с похмелья не освежилась рассольчиком,да проспала срок продления.Сегодня придёт с "повинной".Удачи.

    1
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    Рейтинг: +15748

    Cleaner 1 час назад

    Я был прав. Перед НН стояла задача вылететь в ФНЛ. А Кержаков эту задачу не выполнил. Потому и безработный.

    2
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    Рейтинг: +711

    sined1951 1 час назад

    Интересная картина получается. Специалист выполнил поставленную задачу на сезон, команда осталась в РПЛ, а контракт с ним не продлили. Почему???

    3
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    Рейтинг: +15748

    Cleaner > sined1951 1 час назад

    Задача у НН была годик попылить в РПЛ, а потом вернуться обратно в ФНЛ.

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