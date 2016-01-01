Кержаков – о «Нижнем Новгороде»: «С первого числа я без работы»

вот и первый кандидат на ФНЛ в следующем году нарисовался. Керж пока не монстр тренерского цеха, даже по меркам РПЛ, но в НН отработал более, чем достойно
Александр Кержаков рассказал, что «Нижний Новгород» не предложил ему новый контракт. Соглашение клуба РПЛ с главным тренером истекло 31 мая.
«На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», – сказал Кержаков.
- Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.
- При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.
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