Кержаков – о «Нижнем Новгороде»: «С первого числа я без работы»

Александр Кержаков рассказал, что «Нижний Новгород» не предложил ему новый контракт. Соглашение клуба РПЛ с главным тренером истекло 31 мая.

«На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», – сказал Кержаков.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.

При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.

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