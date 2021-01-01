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Нагучев: «Нижний Новгород» не увольнял Кержакова. Стороны ведут переговоры»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о ситуации с продлением контракта главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

— У Александра закончился контракт, дальше стороны обсуждают, что делать. Его никто не увольнял, на данный момент это просто окончание контракта. Возможно, Кержакова все устроит, и он продолжит работу в «Нижнем Новгороде».

В данном случае это просто рабочий момент, как если бы закончилось трудовое соглашение у кого угодно в любой профессии. Поэтому говорить о том, что он покинул «Нижний Новгород», неправильно.

— То есть в данный Кержаков и «Нижний Новгород» ведут переговоры?

— Да, они обсуждают возможное продолжение сотрудничества или прекращение. Сейчас чисто технически контракт закончился.

У «Нижнего Новгорода» нет никаких новых тренеров, у Кержакова нет конкретных предложений, кроме того, что на данный момент гораздо большая вероятность того, что они продолжат сотрудничество, чем наоборот.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 13:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +15577

    ilichkadr 1 час назад

    "на данный момент это просто окончание контракта."
    Рома, ты просто дилетант. Иди и читай ст. 79 ТК РФ, в которой чёрным по белому написано: срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.

    По этому вести переговоры о продлении контракта или его не продлении нужно было до истечения срока действия. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ основанием прекращения трудового договора является истечение срока трудового договора.
    Так что Кержакову пора идти на биржу труда и становиться на учёт.

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