Нагучев: «Нижний Новгород» не увольнял Кержакова. Стороны ведут переговоры»

"на данный момент это просто окончание контракта."
Рома, ты просто дилетант. Иди и читай ст. 79 ТК РФ, в которой чёрным по белому написано: срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.
По этому вести переговоры о продлении контракта или его не продлении нужно было до истечения срока действия. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ основанием прекращения трудового договора является истечение срока трудового договора.
Так что Кержакову пора идти на биржу труда и становиться на учёт.
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о ситуации с продлением контракта главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.
— У Александра закончился контракт, дальше стороны обсуждают, что делать. Его никто не увольнял, на данный момент это просто окончание контракта. Возможно, Кержакова все устроит, и он продолжит работу в «Нижнем Новгороде».
В данном случае это просто рабочий момент, как если бы закончилось трудовое соглашение у кого угодно в любой профессии. Поэтому говорить о том, что он покинул «Нижний Новгород», неправильно.
— То есть в данный Кержаков и «Нижний Новгород» ведут переговоры?
— Да, они обсуждают возможное продолжение сотрудничества или прекращение. Сейчас чисто технически контракт закончился.
У «Нижнего Новгорода» нет никаких новых тренеров, у Кержакова нет конкретных предложений, кроме того, что на данный момент гораздо большая вероятность того, что они продолжат сотрудничество, чем наоборот.
- Кержакову еще не предложили продлить контракт.
- Он возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.
- При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.
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