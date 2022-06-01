Литвинов: «Молился всем богам, чтобы Фомин промахнулся»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал концовку финала Кубка России с «Динамо» (2:1).
- Литвинов нарушил правила в добавленное время.
- Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин бил пенальти на 99-й минуте, но промахнулся.
«Привез пенальти в самом конце... Когда Фомин промахнулся, я испытал все эмоции, которые вообще возможны. Стоял и просто молился всем богам, чтобы он промахнулся. И он это сделал. А мы победили и взяли Кубок», – сказал Литвинов.
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Источник: «Спорт-Экспресс»