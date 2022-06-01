Литвинов: «Молился всем богам, чтобы Фомин промахнулся»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал концовку финала Кубка России с «Динамо» (2:1).

Литвинов нарушил правила в добавленное время.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин бил пенальти на 99-й минуте, но промахнулся.

«Привез пенальти в самом конце... Когда Фомин промахнулся, я испытал все эмоции, которые вообще возможны. Стоял и просто молился всем богам, чтобы он промахнулся. И он это сделал. А мы победили и взяли Кубок», – сказал Литвинов.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?