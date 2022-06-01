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  • «Отправил бы этого фантазера на обследования к психиатру». Романцев – о селфи Лисаковича

«Отправил бы этого фантазера на обследования к психиатру». Романцев – о селфи Лисаковича

1 июня 2022, 12:37
6

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал поступок Виталия Лисаковича.

  • Форвард «Рубина» в матче 30-го тура РПЛ забил гол «Уфе», после чего сделал селфи.
  • В концовке встречи белорус промахнулся с пенальти.
  • Казанский клуб проиграл и вылетел в ФНЛ.

– Что бы вы сделали на месте тренера с Лисаковичем, который сделал селфи прямо во время матча, а на последней минуте смазал решающий пенальти?

– Даже не знаю, что и ответить! Если бы кто-то раньше рассказал мне, что такое возможно, я бы отправил этого фантазера для обследования к психиатру. А когда сам увидел такую дикость, то сразу же подумал – ну как с футболистом, который во время игры думает о селфи, не вылететь из премьер-лиги?! Так что берегитесь футболистов – любителей селфи!

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Лисакович Виталий Романцев Олег
Комментарии (6)
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odessakmv
1654076907
да уж, эта идиотская манера делать селфи сидя на горшке, а потом селфи результатов сидения на горшке - это клиника
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vladik12
1654077023
Фантазер... ТЫ МЕНЯ НАЗЫВАЛА-А-А...
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Enter2006
1654077481
А селфи после вылета Рубина в ФНЛ у него есть? Хотел бы посмотреть на эти эмоции на его роже.
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Иван Петров 1986
1654080348
Да это еще ничего - вон зюба похлеще селфи делал.
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