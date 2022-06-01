«Отправил бы этого фантазера на обследования к психиатру». Романцев – о селфи Лисаковича

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал поступок Виталия Лисаковича.

Форвард «Рубина» в матче 30-го тура РПЛ забил гол «Уфе», после чего сделал селфи.

В концовке встречи белорус промахнулся с пенальти.

Казанский клуб проиграл и вылетел в ФНЛ.

– Что бы вы сделали на месте тренера с Лисаковичем, который сделал селфи прямо во время матча, а на последней минуте смазал решающий пенальти?

– Даже не знаю, что и ответить! Если бы кто-то раньше рассказал мне, что такое возможно, я бы отправил этого фантазера для обследования к психиатру. А когда сам увидел такую дикость, то сразу же подумал – ну как с футболистом, который во время игры думает о селфи, не вылететь из премьер-лиги?! Так что берегитесь футболистов – любителей селфи!

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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