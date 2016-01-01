«Отправил бы этого фантазера на обследования к психиатру». Романцев – о селфи Лисаковича

Не надо спрашивать старперов, что они думают о молодежи. Даже, казалось бы, мудрые люди, могут нести полнейшую х.рь
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал поступок Виталия Лисаковича.
- Форвард «Рубина» в матче 30-го тура РПЛ забил гол «Уфе», после чего сделал селфи.
- В концовке встречи белорус промахнулся с пенальти.
- Казанский клуб проиграл и вылетел в ФНЛ.
– Что бы вы сделали на месте тренера с Лисаковичем, который сделал селфи прямо во время матча, а на последней минуте смазал решающий пенальти?
– Даже не знаю, что и ответить! Если бы кто-то раньше рассказал мне, что такое возможно, я бы отправил этого фантазера для обследования к психиатру. А когда сам увидел такую дикость, то сразу же подумал – ну как с футболистом, который во время игры думает о селфи, не вылететь из премьер-лиги?! Так что берегитесь футболистов – любителей селфи!
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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