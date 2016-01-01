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«Отправил бы этого фантазера на обследования к психиатру». Романцев – о селфи Лисаковича

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал поступок Виталия Лисаковича.

  • Форвард «Рубина» в матче 30-го тура РПЛ забил гол «Уфе», после чего сделал селфи.
  • В концовке встречи белорус промахнулся с пенальти.
  • Казанский клуб проиграл и вылетел в ФНЛ.

– Что бы вы сделали на месте тренера с Лисаковичем, который сделал селфи прямо во время матча, а на последней минуте смазал решающий пенальти?

– Даже не знаю, что и ответить! Если бы кто-то раньше рассказал мне, что такое возможно, я бы отправил этого фантазера для обследования к психиатру. А когда сам увидел такую дикость, то сразу же подумал – ну как с футболистом, который во время игры думает о селфи, не вылететь из премьер-лиги?! Так что берегитесь футболистов – любителей селфи!

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:37
Комментарии6
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    Рейтинг: +465

    чаппай 17 минут назад

    Не надо спрашивать старперов, что они думают о молодежи. Даже, казалось бы, мудрые люди, могут нести полнейшую х.рь

    0
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    Рейтинг: +15566

    ilichkadr > чаппай 11 минут назад

    Ну, да селфи игрока на футбольном поле во время игры это конечно круто!
    P.S. Внучек, тебе сколько лет? В школу ходишь?

    0
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    Рейтинг: +3380

    Enter2006 24 минуты назад

    А селфи после вылета Рубина в ФНЛ у него есть? Хотел бы посмотреть на эти эмоции на его роже.

    0
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    Рейтинг: +24349

    bset 27 минут назад

    Тотти уже отправили на обследование за селфи?

    1
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    Рейтинг: +7537

    vladik12 32 минуты назад

    Фантазер...
    ТЫ МЕНЯ НАЗЫВАЛА-А-А...

    0
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  • ...
    Рейтинг: -17

    odessakmv 34 минуты назад

    да уж, эта идиотская манера делать селфи сидя на горшке, а потом селфи результатов сидения на горшке - это клиника

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