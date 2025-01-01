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Толиссо – об уходе из «Баварии»: «Смена обстановки принесет мне пользу. Хотел бы в Англию»

Полузащитник Корентен Толиссо прокомментировал уход из «Баварии».

«Я хочу перейти в клуб, где буду играть важную роль и выигрывать трофеи.

В Англии есть интенсивность, я хотел бы этого, но я не хочу исключать какую-либо лигу. Я знаю, сколько пользы принесет мне смена обстановки», – сказал француз.

  • Толиссо играл за «Баварию» с 2017 года.
  • Он провел 118 матчей и забил 21 гол.
  • Француз выиграл 14 трофеев.

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Источник: L'Equipe

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