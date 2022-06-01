«Мы покажем всем, что такое «Спартак». Видео с речью Промеса в раздевалке перед финалом Кубка России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выступил с мотивационной речью перед финальным матчем Кубка России с «Динамо». Видео из раздевалки опубликовал московский клуб.
«Сегодня мы покажем всем, что такое «Спартак». Сегодня мы покажем всем, что, несмотря на чемпионат, мы уедем домой с трофеем. Это наше место.
Я вернулся в «Спартак» не для того, чтобы проигрывать! Мы выйдем на поле и будем наслаждаться игрой. Мы не только лучше их как игроки. Мы лучше их как команда. Поверьте мне: наша команда лучше их!» – сказал Промес.
- «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
- Промес забил победный гол.
- Клуб выиграл Кубок России впервые с 2003 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: телеграм-канал «Спартака»