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«Мы покажем всем, что такое «Спартак». Видео с речью Промеса в раздевалке перед финалом Кубка России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выступил с мотивационной речью перед финальным матче Кубка России с «Динамо». Видео из раздевалки опубликовал московский клуб.

«Сегодня мы покажем всем, что такое «Спартак». Сегодня мы покажем всем, что, несмотря на чемпионат, мы уедем домой с трофеем. Это наше место.

Я вернулся в «Спартак» не для того, чтобы проигрывать! Мы выйдем на поле и будем наслаждаться игрой. Мы не только лучше их как игроки. Мы лучше их как команда. Поверьте мне: наша команда лучше их!» – сказал Промес.

  • «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
  • Промес забил победный гол.
  • Клуб выиграл Кубок России впервые с 2003 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +31735

    VVM1964 2 часа назад

    Молодец ! Антоха становится лидером не только на поле, возможно в команде назревает смена капитана ...

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    Рейтинг: +1460

    Frankfurt Am Main 2 часа назад

    Антоха заслужил как и вся команда тренерский штаб и болельщики спасибо

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