«Мы покажем всем, что такое «Спартак». Видео с речью Промеса в раздевалке перед финалом Кубка России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выступил с мотивационной речью перед финальным матчем Кубка России с «Динамо». Видео из раздевалки опубликовал московский клуб.

«Сегодня мы покажем всем, что такое «Спартак». Сегодня мы покажем всем, что, несмотря на чемпионат, мы уедем домой с трофеем. Это наше место.

Я вернулся в «Спартак» не для того, чтобы проигрывать! Мы выйдем на поле и будем наслаждаться игрой. Мы не только лучше их как игроки. Мы лучше их как команда. Поверьте мне: наша команда лучше их!» – сказал Промес.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

Промес забил победный гол.

Клуб выиграл Кубок России впервые с 2003 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?