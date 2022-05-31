Федотов – о «Сочи»: «Мы обошли все топ-клубы Москвы и «Краснодар». Фанаты других команд оценили наш футбол»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о результатах команды в минувшем сезоне.

– «Сочи» прыгнул выше головы?

— Мы смогли обойти все топ-клубы Москвы, «Краснодар». Это дорогого стоит. И главное, что мы показывали привлекательный футбол, который был высоко оценен не только нашими болельщиками, но и поклонниками других команд. Это приятная оценка нашей работы.

Рабочая и семейная атмосфера в клубе нам сильно помогала по ходу сезона быть уверенными в своих силах, показывать свои лучшие качества на футбольном поле.

«Сочи» занял второе место в РПЛ.

Федотов еще не продлил контракт с клубом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?