«ПСЖ» выкупил Мендеша у «Спортинга». Сумма сделки – 40 миллионов

«ПСЖ» выкупил у «Спортинга» защитника Нуну Мендеша, который выступал за французский клуб на правах аренды.

Контракт с 19-летним португальцем рассчитан до 2026 года. Сообщалось, что сумма выкупа Мендеша составит 40 миллионов евро.

«ПСЖ» арендовал Нуну летом 2021 года за 7 миллионов евро.

Он провел 40 матчей в этом сезоне, отдал 3 ассиста.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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