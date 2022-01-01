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«ПСЖ» выкупил Мендеша у «Спортинга». Сумма сделки – 40 миллионов

«ПСЖ» выкупил у «Спортинга» защитника Нуну Мендеша, который выступал за французский клуб на правах аренды.

Контракт с 19-летним португальцем рассчитан до 2026 года. Сообщалось, что сумма выкупа Мендеша составит 40 миллионов евро.

  • «ПСЖ» арендовал Нуну летом 2021 года за 7 миллионов евро.
  • Он провел 40 матчей в этом сезоне, отдал 3 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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Источник: сайт «ПСЖ»

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