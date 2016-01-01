«ПСЖ» выкупит защитника Нуну у «Спортинга» за 40 миллионов. Контракт подпишут летом (Фабрицио Романо)

«ПСЖ» выкупит у «Спортинга» защитника Нуну Мендеша, выступающего за французский клуб на правах аренды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «ПСЖ» заплатит за 19-летнего португальца 40 миллионов евро. Стороны согласовали контракт на пять лет и подпишут его летом.

«ПСЖ» арендовал Нуну летом 2021 года за 7 миллионов евро.

Он провел 27 матчей в этом сезоне, отдал 3 ассиста.

«ПСЖ» хочет выкупить Мендеша у «Спортинга» за 40 миллионов

Число номинантов на награду Golden Boy сократилось до 20

«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Спортинга» Мендеша