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    «ПСЖ» выкупит защитника Нуну у «Спортинга» за 40 миллионов. Контракт подпишут летом (Фабрицио Романо)

    «ПСЖ» выкупит у «Спортинга» защитника Нуну Мендеша, выступающего за французский клуб на правах аренды.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «ПСЖ» заплатит за 19-летнего португальца 40 миллионов евро. Стороны согласовали контракт на пять лет и подпишут его летом.

    • «ПСЖ» арендовал Нуну летом 2021 года за 7 миллионов евро.
    • Он провел 27 матчей в этом сезоне, отдал 3 ассиста.

    «ПСЖ» хочет выкупить Мендеша у «Спортинга» за 40 миллионов

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    «Манчестер Сити» хочет купить защитника «Спортинга» Мендеша

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58643

      portero 2 минуты назад

      Где там борцы за правду ФП.... откуда денежки????

      0
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      Рейтинг: +4245

      Бомбардиръ 1 час назад

      Ну, ну.

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