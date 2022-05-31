Левандовски сделает все, чтобы перейти в «Барсу» в июне. «Бавария» не хочет его отпускать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет как можно скорее перейти в «Барселону».

По информации Sport.es, каталонский клуб практически согласовал контракт с 33-летним поляком. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Левандовски хочет перейти в «Барселону» после матча между сборными Польши и Бельгии, который состоится 14 июня.

Форвард сделает все возможное, чтобы стать игроком каталонского клуба в июне. Он хочет уйти в отпуск, зная свой будущий клуб.

Препятствием для перехода может стать позиция «Баварии», которая не хочет отпускать Левандовски.

В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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