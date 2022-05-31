Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Левандовски сделает все, чтобы перейти в «Барсу» в июне. «Бавария» не хочет его отпускать

Левандовски сделает все, чтобы перейти в «Барсу» в июне. «Бавария» не хочет его отпускать

31 мая 2022, 10:45
2

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет как можно скорее перейти в «Барселону».

По информации Sport.es, каталонский клуб практически согласовал контракт с 33-летним поляком. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Левандовски хочет перейти в «Барселону» после матча между сборными Польши и Бельгии, который состоится 14 июня.

Форвард сделает все возможное, чтобы стать игроком каталонского клуба в июне. Он хочет уйти в отпуск, зная свой будущий клуб.

Препятствием для перехода может стать позиция «Баварии», которая не хочет отпускать Левандовски.

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Еще по теме:
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу 1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
МЛС. Дебют Левандовски не помог «Чикаго» против «Интер Майами» (2:3), Суарес сделал дубль
Источник: Sport.es
Испания. Примера Германия. Бундеслига Бавария Барселона Левандовски Роберт
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1653984570
Зачем? Лучше бы в Англию переехал, раз в Баварии мотивацию потерял после стольких лет
Ответить
Dr.Metal
1653996791
Стыд он потерял, а не мотивацию. Это польский петух, потерявший все уважение к себе
Ответить
Главные новости
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
3
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
3
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
9
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
7
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
8
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
9
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
Все новости
Все новости
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
11:57
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
Вчера, 23:29
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
Вчера, 20:24
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
Вчера, 18:02
«Атлетико» принял решение по Альваресу
Вчера, 17:21
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
Вчера, 15:54
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
Вчера, 11:29
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
Вчера, 09:48
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Вчера, 01:00
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
Вчера, 00:30
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
Вчера, 00:16
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
31 августа
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
31 августа
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
31 августа
2
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
31 августа
10
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
30 августа
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
30 августа
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
30 августа
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
30 августа
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
30 августа
11
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+