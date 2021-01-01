Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
2 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

Левандовски сделает все, чтобы перейти в «Барсу» в июне. «Бавария» не хочет его отпускать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет как можно скорее перейти в «Барселону».

По информации Sport.es, каталонский клуб практически согласовал контракт с 33-летним поляком. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Левандовски хочет перейти в «Барселону» после матча между сборными Польши и Бельгии, который состоится 14 июня.

Форвард сделает все возможное, чтобы стать игроком каталонского клуба в июне. Он хочет уйти в отпуск, зная свой будущий клуб.

Препятствием для перехода может стать позиция «Баварии», которая не хочет отпускать Левандовски.

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
В «Баварии» осудили Левандовски за слова про клуб: «Такие заявления ни к чему не приведут» 3
Месси: «Левандовски не был лучшим футболистом мира в 2021 году. Мне не интересно, что он говорил» 10
Левандовски: «Испания великолепна. Это хорошее место – не только для отдыха» 5
Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:45
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: -22

    odessakmv 2 часа назад

    Зачем? Лучше бы в Англию переехал, раз в Баварии мотивацию потерял после стольких лет

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11