«Динамо» устроило корпоратив после поражения от «Спартака». Ордец танцевал, Люся Чеботина пела, Шварца подбрасывали в воздух

«Динамо» устроило корпоратив после финала Кубка России, в котором команда проиграла «Спартаку» (1:2).

В одном из ночных клубов Москвы команда отпраздновала третье место по итогам сезона РПЛ. «Динамо» также устроило проводы главному тренеру Сандро Шварцу – футболисты подкидывали его в воздух.

На корпоративе выступала певица Люся Чеботина. Вместе с остальными игроками танцевал украинский защитник Иван Ордец, который фактически покинул команду еще в конце февраля.

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