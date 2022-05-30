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  • «Динамо» устроило корпоратив после поражения от «Спартака». Ордец танцевал, Люся Чеботина пела, Шварца подбрасывали в воздух

«Динамо» устроило корпоратив после поражения от «Спартака». Ордец танцевал, Люся Чеботина пела, Шварца подбрасывали в воздух

30 мая 2022, 14:36
35

«Динамо» устроило корпоратив после финала Кубка России, в котором команда проиграла «Спартаку» (1:2).

В одном из ночных клубов Москвы команда отпраздновала третье место по итогам сезона РПЛ. «Динамо» также устроило проводы главному тренеру Сандро Шварцу – футболисты подкидывали его в воздух.

На корпоративе выступала певица Люся Чеботина. Вместе с остальными игроками танцевал украинский защитник Иван Ордец, который фактически покинул команду еще в конце февраля.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал «Гусар впереди»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Динамо
Комментарии (35)
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Беспонтий
1653911285
всё преходящие а пьянка должна состояться при любой погоде и любом настроении тем более и погоду и настроение можно изменить в течении пьянки не вижу повода осуждать динамо всё таки чего то добилось с прошлого года а вот чего добились мы все? а ведь пляшем и веселимся
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Старикан
1653912818
Судя по тому какой довольный с поля уходил Смолов, то он видимо с утра уже готовился к корпоративу! Всё-таки весёлые у нас ребята в футбол играют... хотя за такие бабки, наверное, каждый бы из нас веселился!
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BRO_football
1653917046
Действительно, чё им теперь, плакать что ли и всю жизнь вспоминать? Пусть веселятся и празднуют.
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neim
1653919238
Интересно бы про Ордеца узнать, в каком статусе он сейчас находится ? Вроде бы официальных известий об его уходе из команды не было, но в тоже время и не играет.
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Снег
1653920843
Пир после проваленного сезона...
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portero
1653922801
Вот так празднуют поражение, заказывали под кубок наверное гулянку, но обделались, очень плохо играли. С полными штанами, поражение Шварца-Смолова...
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шахта Заполярная
1653926060
Шварца подкидывали в верх, но почему то забывали ловить.
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Валерий1965
1653929533
Шварца ловили или только подбрасывали?))))
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ItalianFootball
1653981502
Своя атмосфера)
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