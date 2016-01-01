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«Динамо» устроило корпоратив после поражения от «Спартака». Ордец танцевал, Люся Чеботина пела, Шварца подбрасывали в воздух

«Динамо» устроило корпоратив после финала Кубка России, в котором команда проиграла «Спартаку» (1:2).

В одном из ночных клубов Москвы команда отпраздновала третье место по итогам сезона РПЛ. «Динамо» также устроило проводы главному тренеру Сандро Шварцу – футболисты подкидывали его в воздух.

На корпоративе выступала певица Люся Чеботина. Вместе с остальными игроками танцевал украинский защитник Иван Ордец, который фактически покинул команду еще в конце февраля.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал «Гусар впереди»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +10211

    Alekxei Z. 3 минуты назад

    Симпатично , уютненько.
    А у нас после ПОБЕДЫ карпоративчик на пол-страны !!!
    И попели , и попили !!!!
    Спартак лучший !!!

    0
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    Рейтинг: +423

    Zenit40k > Alekxei Z. 2 секунды назад

    Ага ,так сказать отметили 1 7 от Зенита ,гыгы

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    Рейтинг: +7254

    Старикан 28 минут назад

    Судя по тому какой довольный с поля уходил Смолов, то он видимо с утра уже готовился к корпоративу! Всё-таки весёлые у нас ребята в футбол играют... хотя за такие бабки, наверное, каждый бы из нас веселился!

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    Рейтинг: +2800

    Беспонтий 53 минуты назад

    всё преходящие а пьянка должна состояться при любой погоде и любом настроении
    тем более и погоду и настроение можно изменить в течении пьянки
    не вижу повода осуждать

    динамо всё таки чего то добилось с прошлого года
    а вот чего добились мы все?

    а ведь пляшем и веселимся

    2
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    Рейтинг: +22937

    JTherry > Беспонтий 35 минут назад

    когда днище на исходе чемпионата все отымели, как пожелается и кто сколько смог воткнуть, когда прощелкали и серебро и Кубок, остаются только танцы до упаду под Люську Чеботину... для мусоров и "бронза" - достижение лет на 50 вперед...)

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    Рейтинг: +2800

    Беспонтий > JTherry 27 минут назад

    вот почему вы вечно яростный и злой
    на побеждённых
    и на победителей?

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    Рейтинг: +460

    чаппай > Беспонтий 13 минут назад

    Не как ту пенку незабитую забыть не может)

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