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Агент: «Языджи хочет прослыть в ЦСКА «чемпионом Юсуфом». Это его мотивация»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, объяснил, почему его клиент хочет остаться в России.

«Юсуф не хочет расставаться с полу-историей в России. Здесь, в ЦСКА, он хочет прослыть «чемпионом Юсуфом». Он достиг этого раньше в «Лилле». Теперь он хочет написать новую историю, это его мотивация. Его не пугает отсутствие еврокубков в следующем сезоне.

Не смущают ли игрока возможные перестановки в тренерском штабе и команде в целом? Все изменения – решение ЦСКА. Юсуф любит и уважает главного тренера. Но было бы неправильным вмешиваться в какие-либо решения команды ни Юсуфу, ни кому-либо еще», — сказал Чебеджи.

  • ЦСКА хочет выкупить Языджи у «Лилля».
  • Московский клуб пытается сбить цену на игрока, которая составляет 12 миллионов евро.
  • Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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