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Дасаев – о незабитом пенальти Фомина: «Максименко его переиграл»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался о том, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти в финале Кубка России.

«У Максименко не было серьезной работы финале Кубка, но он сыграл достойно, молодец.

Почему Фомин не забил пенальти? Не знаю, наверное, психология, Саша его переиграл», – считает Дасаев.

  • Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте.
  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 11:23
Комментарии5
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    Рейтинг: +7524

    vladik12 38 минут назад

    Максименко целенаправленно заряжал трибуны перед ударом. Т.е. психологически влиял на ситуацию.
    Так что частично заслуга Макси есть.

    0
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    Рейтинг: +2772

    Беспонтий 1 час назад

    палач промахнулся
    и сам лёг на плаху

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +22928

    JTherry > Беспонтий 1 час назад

    с топором (мозгом) у "палача" проблемы вышли, как, впрочем, у всего днища в конце сезона - уплыло и серебро и Кубок...

    2
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    Рейтинг: +24740

    vladimir-7 1 час назад

    Максимка переиграл бы Фомина, если бы отбил бы мяч. Это Фомин бил по
    центру, но получилось выше перекладины, а Максимка прыгнул в левый от
    себя угол ворот.

    2
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    Рейтинг: +22928

    JTherry 1 час назад

    Максименко в другой угол прыгнул, как всегда...) Фомин сам промазал, не справился с давлением трибун и ответственности...

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