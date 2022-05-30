Дасаев – о незабитом пенальти Фомина: «Максименко его переиграл»

Максименко целенаправленно заряжал трибуны перед ударом. Т.е. психологически влиял на ситуацию.
Так что частично заслуга Макси есть.
Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался о том, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти в финале Кубка России.
«У Максименко не было серьезной работы финале Кубка, но он сыграл достойно, молодец.
Почему Фомин не забил пенальти? Не знаю, наверное, психология, Саша его переиграл», – считает Дасаев.
- Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте.
- Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
- До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.
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