Дасаев – о незабитом пенальти Фомина: «Максименко его переиграл»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался о том, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти в финале Кубка России.

«У Максименко не было серьезной работы финале Кубка, но он сыграл достойно, молодец.

Почему Фомин не забил пенальти? Не знаю, наверное, психология, Саша его переиграл», – считает Дасаев.

Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте.

Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.

До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

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