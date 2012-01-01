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«Сент-Этьен» впервые за 18 лет вылетел в Лигу 2

«Сент-Этьен» уступил «Осеру» по пенальти в ответном матче за право играть в чемпионате Франции и вылетел в Лигу 2.

В первом матче команды сыграли вничью – 1:1. Ответная игра завершилась с тем же счетом. В серии послематчевых пенальти победил «Осер» – 5:4.

«Сент-Этьен» вылетел в Лигу 2 впервые за 18 лет. «Осер» поднялся в Лигу 1 впервые с 2012 года.

  • «Сент-Этьен» – десятикратный чемпион Франции.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1408

    Alex Y 29 минут назад

    Их еще ПСЖ догнал по количеству чемпионств (((

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