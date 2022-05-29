Николсон: «Я выпил 14 стаканов шампанского. 14!»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился эмоциями от победы над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Очень хорошо себя чувствую! Я был очень грустный, когда назначили пенальти, но потом я был очень счастлив! Я уеду отдыхать, а потом будем готовиться к Суперкубку.

Как буду праздновать? Сегодня будет бомба!

Конфликт с игроком «Динамо»? Когда ты проигрываешь, тебе хочется подраться. Мне даже дали красную карточку. Но все хорошо. После красной карточки я получил золотую медаль. Я выпил 14 стаканов шампанского. 14!» – сказал Николсон.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?