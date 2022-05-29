Промес забил «Динамо» после ассиста Соболева. «Спартак» ведет в финале Кубка России – 2:1

В эти минуты проходит финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак» вышел вперед на 10-й минуте встречи благодаря голу Александра Соболева.

На 55-й минуте полузащитник «Динамо» Арсен Захарян счет сравнял.

На 72-й минуте «Спартак» вновь вышел вперед – с ассиста Соболева гол забил Квинси Промес.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?