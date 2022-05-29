Промес забил «Динамо» после ассиста Соболева. «Спартак» ведет в финале Кубка России – 2:1

В эти минуты проходит финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
«Спартак» вышел вперед на 10-й минуте встречи благодаря голу Александра Соболева.
На 55-й минуте полузащитник «Динамо» Арсен Захарян счет сравнял.
На 72-й минуте «Спартак» вновь вышел вперед – с ассиста Соболева гол забил Квинси Промес.
- Матч «Спартак» – «Динамо» проходит в «Лужниках».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: «Бомбардир»