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Промес забил «Динамо» после ассиста Соболева. «Спартак» ведет в финале Кубка России – 2:1

В эти минуты проходит финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак» вышел вперед на 10-й минуте встречи благодаря голу Александра Соболева.

На 55-й минуте полузащитник «Динамо» Арсен Захарян счет сравнял.

На 72-й минуте «Спартак» вновь вышел вперед – с ассиста Соболева гол забил Квинси Промес.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1896

    Олег1204 41 минуту назад

    Там пенальти был так то на Шимански. Левников даже проверять не стал.

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