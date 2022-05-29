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  • Пивоваров: «Если проект Кубка лиги не реализуется, формат Кубка России будет изменен»

Пивоваров: «Если проект Кубка лиги не реализуется, формат Кубка России будет изменен»

29 мая 2022, 00:08
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о работе над проектом Кубка РПЛ. Турнир планируется ввести со следующего сезона.

«У нас есть короткий срок для реализации проекта Кубка лиги. Сегодня вам рассказали, какая будет альтернатива, если не будет Кубка лиги — это изменение формата Кубка России. Сейчас мы все заинтересованы в том, чтобы проект Кубка лиги реализовался.

Как уже говорили, у нас есть рабочая группа по этому вопросу. Рабочая группа подготовила предложения, которые мы вынесем на обсуждение на собрании РПЛ в понедельник», – сказал Пивоваров.

  • «Динамо» – инициатор идеи Кубка лиги.
  • Матчи турнира будут проводиться в дни еврокубков.
  • В 17:00 по Москве «Динамо» сыграет против «Спартака» в финале Кубка России.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок
Комментарии (1)
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Garrincha58
1653805035
работа над проектом так и скажите, что ищите кто бы мог вложиться в эту авантюру, а иначе никому этот кубок и даром не нужен нашим игрокам только и надо чтобы играть как меньше но получать так больше
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