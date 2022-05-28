Кухарчук: «Клопп не такой гений, как Юран, но тоже ничего»

Игрок «Химок» Илья Кухарчук дал комментарий перед финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«С детства за «Ливерпуль», потому что Майкл Оуэн – мой любимый футболист. Линия атаки: Майкл Оуэн, Эмил Хески, Робби Фаулер – три моих кумира. Я за них болею.

Юрген Клопп, конечно, гений. Не такой, как Сергей Юран, но тоже ничего», – сказал Кухарчук.

Матч в Париже начнется в 22:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Главное достижение Юрана-тренера – победа с «Шинником» в 1-м дивизионе в сезоне-2007.

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