Игрок «Химок» Илья Кухарчук дал комментарий перед финалом Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».
«С детства за «Ливерпуль», потому что Майкл Оуэн – мой любимый футболист. Линия атаки: Майкл Оуэн, Эмил Хески, Робби Фаулер – три моих кумира. Я за них болею.
Юрген Клопп, конечно, гений. Не такой, как Сергей Юран, но тоже ничего», – сказал Кухарчук.
- Матч в Париже начнется в 22:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Главное достижение Юрана-тренера – победа с «Шинником» в 1-м дивизионе в сезоне-2007.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»