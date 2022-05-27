Федун и ветераны «Спартака» посетили команду в Тарасовке перед финалом Кубка России

«Спартак» готовится к финале Кубка России против «Динамо» в Тарасовке. На базу клуба накануне приехали владелец Леонид Федун и ветераны.
Они пообщались с футболистами.
- «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
- Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
- «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: ютуб-канал «Спартака»