Федун и ветераны «Спартака» посетили команду в Тарасовке перед финалом Кубка России

«Спартак» готовится к финале Кубка России против «Динамо» в Тарасовке. На базу клуба накануне приехали владелец Леонид Федун и ветераны.

Они пообщались с футболистами.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?