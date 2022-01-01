Титов: «Сборная летела из Хорватии в безнадеге. Поколение Карпина такого не допустило бы»

РФС не думает как поднять уровень футбола они думают о лимите о FanID они все скопом обсуждают мораторий продажу алкоголя и тд и тп у нас нет футбольных функционеров думающих о футболе все кто сейчас у руля футбола думают как нажиться на футболе а нужно прекратить выделять огромные деньги на никому не нужные команды однодневки которые не в силах сами себя содержать хотите сохранить Уфу господин Газизов будьте добры сами зарабатывайте то же самое касается и Урала и др. команд которые тратят огромные бюджетные деньги своих регионов а эти средства идут в карманы игрочишек которые вообще не умеют играть в игру под названием футбол все эти средства должны идни на развитие ДЮСШ только так мы сможем снова увидеть новых Яшиных Стрельцовых Ворониных
Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался об уровне футбола в России.
«Я с грустью наблюдаю за сегодняшним футболом. Общий уровень игроков сильно упал. Это все уже понимают и осознают. Вопрос – что делать? Я – не знаю. Надеюсь, у РФС есть понимание, как его поднять. Перспективы-то есть – их просто не может не быть в такой огромной стране.
Я не скажу, что мы были прямо космос – сразу нарвусь на вопрос: «А что вы выиграли?» И пойму людей. Больше сборную имею в виду. Хотя если вспомнить наш последний выезд, в Хорватию, туда летели с надеждой, а назад – в полной безнадeге.
Поколение Карпина такого просто не допустило бы. Разумеется, уровень мастерства тогда и сейчас разный», – сказал Титов.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
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