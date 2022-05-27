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  • Титов: «Сборная летела из Хорватии в безнадеге. Поколение Карпина такого не допустило бы»

Титов: «Сборная летела из Хорватии в безнадеге. Поколение Карпина такого не допустило бы»

27 мая 2022, 11:59
2

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался об уровне футбола в России.

«Я с грустью наблюдаю за сегодняшним футболом. Общий уровень игроков сильно упал. Это все уже понимают и осознают. Вопрос – что делать? Я – не знаю. Надеюсь, у РФС есть понимание, как его поднять. Перспективы-то есть – их просто не может не быть в такой огромной стране.

Я не скажу, что мы были прямо космос – сразу нарвусь на вопрос: «А что вы выиграли?» И пойму людей. Больше сборную имею в виду. Хотя если вспомнить наш последний выезд, в Хорватию, туда летели с надеждой, а назад – в полной безнадeге.

Поколение Карпина такого просто не допустило бы. Разумеется, уровень мастерства тогда и сейчас разный», – сказал Титов.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Титов Егор
Комментарии (2)
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Garrincha58
1653643386
РФС не думает как поднять уровень футбола они думают о лимите о FanID они все скопом обсуждают мораторий продажу алкоголя и тд и тп у нас нет футбольных функционеров думающих о футболе все кто сейчас у руля футбола думают как нажиться на футболе а нужно прекратить выделять огромные деньги на никому не нужные команды однодневки которые не в силах сами себя содержать хотите сохранить Уфу господин Газизов будьте добры сами зарабатывайте то же самое касается и Урала и др. команд которые тратят огромные бюджетные деньги своих регионов а эти средства идут в карманы игрочишек которые вообще не умеют играть в игру под названием футбол все эти средства должны идни на развитие ДЮСШ только так мы сможем снова увидеть новых Яшиных Стрельцовых Ворониных
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TOMSON
1653650429
Больше всего не люблю, когда бывшие футболисты недавно сами купающиеся в «любви» болельщиков начинают заниматься хейтом нынешнего поколения. Напомню, что нынешняя сборная после Хорватии отправилась в стыки, а поколение Карпина после гола имени Филимонова так и осталась в Москве.
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