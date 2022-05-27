Титов: «Сборная летела из Хорватии в безнадеге. Поколение Карпина такого не допустило бы»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался об уровне футбола в России.

«Я с грустью наблюдаю за сегодняшним футболом. Общий уровень игроков сильно упал. Это все уже понимают и осознают. Вопрос – что делать? Я – не знаю. Надеюсь, у РФС есть понимание, как его поднять. Перспективы-то есть – их просто не может не быть в такой огромной стране.

Я не скажу, что мы были прямо космос – сразу нарвусь на вопрос: «А что вы выиграли?» И пойму людей. Больше сборную имею в виду. Хотя если вспомнить наш последний выезд, в Хорватию, туда летели с надеждой, а назад – в полной безнадeге.

Поколение Карпина такого просто не допустило бы. Разумеется, уровень мастерства тогда и сейчас разный», – сказал Титов.

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