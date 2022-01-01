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Титов: «Сборная летела из Хорватии в безнадеге. Поколение Карпина такого не допустило бы»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался об уровне футбола в России.

«Я с грустью наблюдаю за сегодняшним футболом. Общий уровень игроков сильно упал. Это все уже понимают и осознают. Вопрос – что делать? Я – не знаю. Надеюсь, у РФС есть понимание, как его поднять. Перспективы-то есть – их просто не может не быть в такой огромной стране.

Я не скажу, что мы были прямо космос – сразу нарвусь на вопрос: «А что вы выиграли?» И пойму людей. Больше сборную имею в виду. Хотя если вспомнить наш последний выезд, в Хорватию, туда летели с надеждой, а назад – в полной безнадeге.

Поколение Карпина такого просто не допустило бы. Разумеется, уровень мастерства тогда и сейчас разный», – сказал Титов.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16771

    Garrincha58 1 час назад

    РФС не думает как поднять уровень футбола они думают о лимите о FanID они все скопом обсуждают мораторий продажу алкоголя и тд и тп у нас нет футбольных функционеров думающих о футболе все кто сейчас у руля футбола думают как нажиться на футболе а нужно прекратить выделять огромные деньги на никому не нужные команды однодневки которые не в силах сами себя содержать хотите сохранить Уфу господин Газизов будьте добры сами зарабатывайте то же самое касается и Урала и др. команд которые тратят огромные бюджетные деньги своих регионов а эти средства идут в карманы игрочишек которые вообще не умеют играть в игру под названием футбол все эти средства должны идни на развитие ДЮСШ только так мы сможем снова увидеть новых Яшиных Стрельцовых Ворониных

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