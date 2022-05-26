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Слуцкий: «Может, и не стоило наезжать на судей»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о своей критике в адрес работы арбитров.

«Может, и не стоило наезжать на судей. Я ведь не идеален. Все мы что-то говорим, что-то делаем.

Тренерская профессия крайне эмоциональная. Даже в топ-чемпионатах Европы наставники напрямую говорят о судейских ошибках.

Можно это воспринимать, что я бьюсь за команду, готов за своих футболистов пойти в любую рукопашную. Подобное можно повернуть и туда и туда», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» вылетел в ФНЛ.
  • Слуцкий тренирует команду с декабря 2019-го.
  • Его контракт с казанским клубом действует до конца сезона-2023/24.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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26.05.2022 23:44
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