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Слуцкий: «То, что легионерам разрешат уйти бесплатно из РПЛ – вопрос времени»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, насколько болезненным для клуба стал уход легионеров.

«Мы весь свой бюджет решили вводить в легионеров, у нас прекрасная селекция, спортивный отдел. Переход того же Старфельта в «Селтик», Хвичи – в «Наполи» тому пример.

Мы посчитали, что у нас нет возможности вкладываться в молодых россиян, посчитали этот путь неэффективным. Даже предположить, что легионеры по ходу сезона могут покинуть команду – это просто невозможно.

Клуб взял кредиты на покупку игроков, этих игроков нет – вопрос времени, что легионерам разрешат уйти бесплатно из РПЛ. Кредиты отдавать надо, а игроков нет.

Почему для «Рубина» не была открыта заявка? Мы бы попробовали вернуть кого-то из аренды, у нас было бы 14 человек, а не девять», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» вылетел в ФНЛ по итогам сезона.
  • Казанцы в весенней части чемпионата выиграли только 2 матча из 12.
  • Слуцкий тренирует команду с декабря 2019 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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Комментарии2
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    Рейтинг: +319

    Спартач80 35 минут назад

    Ты,после этих слов,как собираешься смотреть в глаза своим игрокам,которые остались?....

    1
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    Рейтинг: +24301

    bset > Спартач80 22 минуты назад

    Также, как смотрят футболистам, на позицию которых покупают более сильных. Или в интервью говорят, какие позиции надо укреплять.

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