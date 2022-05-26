Слуцкий: «То, что легионерам разрешат уйти бесплатно из РПЛ – вопрос времени»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, насколько болезненным для клуба стал уход легионеров.

«Мы весь свой бюджет решили вводить в легионеров, у нас прекрасная селекция, спортивный отдел. Переход того же Старфельта в «Селтик», Хвичи – в «Наполи» тому пример.

Мы посчитали, что у нас нет возможности вкладываться в молодых россиян, посчитали этот путь неэффективным. Даже предположить, что легионеры по ходу сезона могут покинуть команду – это просто невозможно.

Клуб взял кредиты на покупку игроков, этих игроков нет – вопрос времени, что легионерам разрешат уйти бесплатно из РПЛ. Кредиты отдавать надо, а игроков нет.

Почему для «Рубина» не была открыта заявка? Мы бы попробовали вернуть кого-то из аренды, у нас было бы 14 человек, а не девять», – сказал Слуцкий.

«Рубин» вылетел в ФНЛ по итогам сезона.

Казанцы в весенней части чемпионата выиграли только 2 матча из 12.

Слуцкий тренирует команду с декабря 2019 года.

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