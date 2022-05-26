Гендиректор «Зенита» Медведев оценил новый лимит на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об утвержденном лимите на легионеров по схеме «13+12».

– Новый лимит – насколько, на ваш взгляд, это решение оправдано?

– Если мы посмотрим на баскетбол или на хоккей, то увидим, количество игроков, желающих играть в России – в Единой лиге ВТБ или КХЛ, да и в РПЛ.

Все равно всегда будут качественные игроки, которые придерживаются принципа «Спорт вне политики».

– Ваши иностранцы возвращаются из отпуска, в этом плане все в порядке?

– Да, в этом плане все в порядке.

Новый лимит начнет действовать в чемпионате со следующего сезона.

Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

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