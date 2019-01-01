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Гендиректор «Зенита» Медведев оценил новый лимит на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об утвержденном лимите на легионеров по схеме «13+12».

– Новый лимит – насколько, на ваш взгляд, это решение оправдано?

– Если мы посмотрим на баскетбол или на хоккей, то увидим, количество игроков, желающих играть в России – в Единой лиге ВТБ или КХЛ, да и в РПЛ.

Все равно всегда будут качественные игроки, которые придерживаются принципа «Спорт вне политики».

– Ваши иностранцы возвращаются из отпуска, в этом плане все в порядке?

– Да, в этом плане все в порядке.

  • Новый лимит начнет действовать в чемпионате со следующего сезона.
  • Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +416

    SLADE2019 36 минут назад

    Спорт безусловно вне политики. Никто не спорит. Вот только небольшой вопрос, есть ли у легионеров этих предметные предложения из Европы, а они их не рассматривают.

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