Гендиректор «Зенита» Медведев оценил новый лимит на легионеров в РПЛ

Спорт безусловно вне политики. Никто не спорит. Вот только небольшой вопрос, есть ли у легионеров этих предметные предложения из Европы, а они их не рассматривают.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об утвержденном лимите на легионеров по схеме «13+12».
– Новый лимит – насколько, на ваш взгляд, это решение оправдано?
– Если мы посмотрим на баскетбол или на хоккей, то увидим, количество игроков, желающих играть в России – в Единой лиге ВТБ или КХЛ, да и в РПЛ.
Все равно всегда будут качественные игроки, которые придерживаются принципа «Спорт вне политики».
– Ваши иностранцы возвращаются из отпуска, в этом плане все в порядке?
– Да, в этом плане все в порядке.
- Новый лимит начнет действовать в чемпионате со следующего сезона.
- Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
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