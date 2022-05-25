Хвича сделал дубль в матче за батумское «Динамо»

«Динамо» Батуми сыграл вничью с «Самгурали» в матче 16-го тура чемпионата Грузии – 4:4.

В составе батумской команды дубль сделал бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Еще один гол на счету экс-форварда тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили.

Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

Летом он перейдет в «Наполи».

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