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Хвича сделал дубль в матче за батумское «Динамо»

25 мая 2022, 22:46

«Динамо» Батуми сыграл вничью с «Самгурали» в матче 16-го тура чемпионата Грузии – 4:4.

В составе батумской команды дубль сделал бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Еще один гол на счету экс-форварда тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • В конце марта грузин расторг контракт с клубом.
  • Летом он перейдет в «Наполи».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»
Европа Динамо Бт Кварацхелия Хвича
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