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РФС объявил шоу-программу на финал Кубка. Выступят МакSим, Люся Чеботина, Лещенко и Лепс

РФС объявил шоу-программу на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Номером открытия станет композиция «Лучший город земли» в исполнении «Хора Турецкого».

Гимн России исполнит Григорий Лепс, а «Футбольный марш» Матвея Блантера – оркестр Московского Губернского театра.

В перерыве состоится проход ветеранов «Спартака» и «Динамо», а также выступление Льва Лещенко.

После матча выступят МакSим и Люся Чеботина.

  • Матч состоится 29 мая в «Лужниках».
  • «Спартак» будет хозяином финала.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Кубка России

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Комментарии3
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    Рейтинг: +32

    Miru mir 1 час назад

    Каждому по лимону рубликов. Налогоплательщики платят.

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    Рейтинг: +7425

    vladik12 > Miru mir 1 час назад

    Ну а они че, бесплатно должны свою работу выполнять?

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    Рейтинг: +32

    Miru mir > vladik12 14 минут назад

    Тут ведь было много комментов.Куда они делись, владик ?

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