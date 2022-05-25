РФС объявил шоу-программу на финал Кубка. Выступят МакSим, Люся Чеботина, Лещенко и Лепс

РФС объявил шоу-программу на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Номером открытия станет композиция «Лучший город земли» в исполнении «Хора Турецкого».

Гимн России исполнит Григорий Лепс, а «Футбольный марш» Матвея Блантера – оркестр Московского Губернского театра.

В перерыве состоится проход ветеранов «Спартака» и «Динамо», а также выступление Льва Лещенко.

После матча выступят МакSим и Люся Чеботина.

Матч состоится 29 мая в «Лужниках».

«Спартак» будет хозяином финала.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?