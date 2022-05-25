Медведев: «Оздоев мог остаться в «Зените», но выбрал другой путь»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход из клуба полузащитника Магомеда Оздоева.

«Спустя практически пять сезонов, проведенных в лазурной футболке, нашу команду покинул полузащитник Магомед Оздоев.

Оздоев — настоящее воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу. В условиях жесточайшей конкуренции с российскими и иностранными игроками он заслужил своe место в стартовом составе, в котором выходил на протяжении трех лет.

К сожалению, только тяжелая травма смазала ему начало спортивного сезона-2021/22. И даже несмотря на непростой восстановительный период, он выходил на поле, отдавал всего себя и забивал важнейшие голы в ворота соперников — чего стоит гол на последних минутах в ворота «Челси»!

Любящий футбол в себе, а не себя в нем, Магомед мог остаться в «Зените», но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!» – сказал Медведев.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.

Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?