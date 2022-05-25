Лантратов: «Болбои весь матч задерживали подачу мячей. Я извинился, уладили конфликт»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов инцидент с болбоем в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровска» (0:1).

Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч.

Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.

Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.

«Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но болбои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей.

Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку – конфликт уладили», – сказал Лантратов.

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