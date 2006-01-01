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Лантратов: «Болбои весь матч задерживали подачу мячей. Я извинился, уладили конфликт»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов инцидент с болбоем в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровска» (0:1).

  • Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч.
  • Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.
  • Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.

«Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но болбои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей.

Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку – конфликт уладили», – сказал Лантратов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 16:30
Комментарии2
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    Рейтинг: +48

    NET VOINE 1 минуту назад

    Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду========Охренеть.И чо теперь ? Разрешить болбоям поддерживающим свою команду не подавать мяч три минуты ? Ввести такое правило ? )))

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    Рейтинг: +3178

    Enter2006 1 час назад

    Нужно обязательно написать претензию на организацию этого матча. Вообще не пойму какие могут быть претензии на Лантратова, его тупо провоцировали неоднократно. А матч то важный, мог сорваться любой, а вот извиниться далеко не каждый. А этот мелкий щенок уже врёт, его Лантратов не ударял, вот и вся правда, зачем таких ставят вообще, с этим ребёнком явно что-то не так. Сначала провоцировать, а позже ещё и врать и вместо толчка говорить что его ударили. СКА - ты не нужен в РПЛ!!!

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