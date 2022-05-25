Мирзов не полетел в Хабаровск из-за конфликта с Юраном. Он хочет уйти из «Химок»

Стало известно, почему полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не полетел с командой на матч против «СКА-Хабаровска» (0:1).

По информации Metaratings, у игрока возник конфликт с Сергеем Юраном. Отношения между Мирзовым и тренером испортились несколько туров назад – хавбек был недоволен тем, как формируется стартовый состав.

Руководство клуба попытается разрешить разногласия сразу после возвращения команды из Хабаровска. Сам Мирзов хочет уйти из «Химок», он ждет окончательного решения руководителей команды.

У Мирзова контракт с «Химками» до конца сезона-2022/23.

Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах за клуб.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?