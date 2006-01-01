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Мирзов не полетел в Хабаровск из-за конфликта с Юраном. Он хочет уйти из «Химок»

Стало известно, почему полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не полетел с командой на матч против «СКА-Хабаровска» (0:1).

По информации Metaratings, у игрока возник конфликт с Сергеем Юраном. Отношения между Мирзовым и тренером испортились несколько туров назад – хавбек был недоволен тем, как формируется стартовый состав.

Руководство клуба попытается разрешить разногласия сразу после возвращения команды из Хабаровска. Сам Мирзов хочет уйти из «Химок», он ждет окончательного решения руководителей команды.

  • У Мирзова контракт с «Химками» до конца сезона-2022/23.
  • Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах за клуб.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 15:24
Комментарии2
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    Рейтинг: +3149

    Enter2006 32 минуты назад

    Мирзов норм, сегодня в игре мог помочь, Кухарчук бедный не знал что ему делать, а Глушаков был как будто с похмелья пас не мог отдать нормально и все штрафные запорол в руки Сугробову.

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    Рейтинг: +24294

    bset 34 минуты назад

    Какой важный птиц. В Арсенале пригодится в ФНЛ пылить))

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